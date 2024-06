Maly Jorquiera revela compleja enfermedad que padece y explica accidente en “Mekano” por esta causa

Toda una revelación acerca de un asunto de su vida resultó ser la enfermedad degenerativa que desclasificó padecer Maly Jorquiera, la cual fue diagnosticada recientemente, pero a la actriz le hizo mucho sentido al ordenar sus recuerdos de juventud, como un accidente que sufrió durante las grabaciones de la teleserie que se emitía en el programa “Mekano”.

Esta condición de salud es parte de lo que Maly (43) comentó en su participación en “Podemos Hablar”, durante el capítulo que se emite este domingo en horario prime y al que Publimetro tuvo acceso a un adelanto. En específico, la también comediante le confesó a Julio César Rodríguez que le detectaron otoesclerosis bilateral hereditaria.

La afección estaba deteriorando sus niveles auditivos en ambos oídos y debió someterse a una intervención quirúrgica para deterner su avance. “Llevo hartos años con esta enfermedad. Como cualquier discapacidad es bien terrible...”, sinceró.

“Estuve dos días sorda, pero no pesqué...”

Años atrás, comentó la intérprete, cuando grababa para una teleserie que se emitía en el espacio juvenil “Mekano”, sufrió un accidente que, luego del diagnóstico y armando las piezas del puzle, evidentemente tuvo relación con la enfermedad. “Me llevaron a bucear y no descomprimí como debía descomprimir a los 15 metros y mi tímpano se reventó. Estuve dos días sorda, pero no pesqué...”, contó sobre la experiencia.

Más adelante vendría su embarazo y las hormonas, de acuerdo a lo que explicó, incrementaron su discapacidad. “Para el cumpleaños de mi hijo número dos, sentía algo en el oído, como que tuviera agua y ya no aguantaba, por lo que voy al otorrino y me dice que tenía una herida en el tímpano”, precisó.

Trascurrió su vida hasta la llegada de la pandemia. Entonces se percató de que tenía un problema cuando su pareja, Sergio Freire, estuvo llamándola cinco minutos sin que ella escuchara.

“Yo no lo puedo creer, así que voy al doctor, me hacen los exámenes y ahí me dicen que tengo otoesclerosis bilateral”, señaló la exintegrante del “Club de la Comedia”.

Maly indicó que la enfermedad “es hereditaria por mi mamá, pero mi mamá siempre decía que hablábamos fuerte porque éramos italianos”.