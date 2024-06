“Nosotras éramos muy amigas”: Yamna Lobos reveló la cruel traición de parte de Carla Jara mientras estaban en “Mekano”

Yamna Lobos estuvo como invitada en el nuevo capítulo de “Que te lo digo”, en donde reveló la cruel traición de parte de Carla Jara, esto mientras ambas eran parte del elenco de “Mekano”.

La confesión de parte de la bailarina se dio mientras se encontraban hablando sobre el romance entre Carlita y Diego Urrutia, en donde la exRojo recordó el vínculo que mantuvieron en el exprograma juvenil.

“Yo alcancé a compartir con ella como compañera, como amiga”, partió relatando. “La verdad es que yo no tuve muy buena experiencia con ella, aspi siendo súper sincera, también por un hombre”, confesó.

Los panelistas en el estudio quisieron saber más de esta historia, de hecho Sergio Rojas le consultó de inmediato si es que Jara le había robado el novio.

A lo que Yamna respondió: “Sí, lo que pasa es que nosotras éramos muy amigas en un periodo y justo yo estaba pasando por un momento muy malo, había terminado con mi pololo de ese tiempo y yo le contaba a ella mis cosas, mis penas de amor, porque era mi amiga en ese momento y yo me quedaba en su casa”, explicó.

“Un día me enteró por la hermana de mi ex, ella me contó (...) me dijo ‘sabes qué, estoy haciendo el loco hace rato, porque pasa esto y esto’. Y bueno, efectivamente era así”, agregó.

“Yo (era) ‘pollo’ en ese tiempo, ni siquiera fui capaz de encararla, me dio penas nomás. Nunca le dije nada. Yo creo que ahora si me escucha se va a acordar”, expresó.

Se quebró la relación

Yamna contó que dejaron de hablar tras esta tensa situación, y que posteriormente fue despedida de Mekano. “Me fui bien derrotada”, aseguró.

Con respecto a la relación de Carla con su expareja, Lobos explicó que “parece que fue algo muy a la ligera”. “O sea, nosotros estamos en ese proceso de terminar, pero yo le contaba mis penas, si eso fue lo que más me dolió. Yo le contaba que estaba enamorada, y ella me daba consejos”, añadió.

“En realidad, no se portó muy bien en ese momento”, concluyó la exchica reality.