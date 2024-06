Pamela Leiva reveló su desconocido vínculo con Jorge López, el actor chileno que participó en “Élite”

La comediante Pamela Leiva se catapultó al estrellato después de su aclamada rutina en el Festival de Viña del Mar, pero este momento de coronación no llegó de la noche a la mañana, sino que se logró después de años de sacrificio y trabajo duro.

PUBLICIDAD

Leiva estuvo de invitada en el programa de la animadora Eva Gómez, “ForEva”, en donde inevitablemente hablaron sobre su paso por la Quinta Vergara. “Yo decía ‘el día que me llamen, yo voy a estar lista’. Este era un pensamiento que me lo repetía como un mantra: ‘yo voy a triunfar, no voy a hacer una cuestión más o menos (...) Yo tengo que ir a romperla’”, reveló.

“Trabajé para que eso sucediera, entonces cuando llegó la oportunidad de ir al Festival de Viña, yo confiaba mucho en mi trabajo y en el camino recorrido. Creo que no me equivoqué y el resultado fue increíble”, agregó la comediante.

La época de Pamela en “El diario de Eva”

La animadora, que conoce a Pamela hace años, y dijo “en honor a la verdad, yo conozco a gente trabajadora y a ti. Me acuerdo de ‘El diario de Eva’ hace montones de años que en un par de veces viniste (...) Nunca jamás te alejaste un paso de tu norte”. La exchica reality sonrió al recordar ese momento de su carrera.

“Siempre me acuerdo de esa época de ‘El diario de Eva’ en la que hacíamos las recreaciones. Hacíamos de todo con Jorge López, que hoy día es Jorge López un gran actor que representó a Chile en ‘Elite’. Jorge tenía 15 años y vivía en Maipú, y yo hacía de su mamá, de su hermana, de su polola, de la profesora”, reveló la comediante.

“Yo aprendí mucho, aprendí de cada cosa que hice a lo largo de mi vida. Me sirvió mucho hacer ‘El diario de Eva’, hice mucho teatro, y la adversidad me lleva a dedicarme al stand-up”, cerró.