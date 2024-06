"Call me by your name" es una de sus películas más reconocidas

Armie Hammer, conocido por su imponente presencia y talento actoral, alcanzó la fama a través de una serie de películas notables antes de que su carrera se viera empañada por controversias personales y acusaciones de canibalismo.

Pero, en este artículo, destacamos algunas de las producciones cinematográficas que consolidaron su estatus en Hollywood.

Películas que hicieron famoso a Armie Hammer antes de la debacle de su carrera

“The Social Network” (2010)

Uno de los primeros papeles destacados de Hammer fue en “The Social Network” de David Fincher. En esta aclamada película, Hammer interpretó a los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, rivales de Mark Zuckerberg en la creación de Facebook. Su actuación, asistida por efectos visuales innovadores para lograr la dualidad de los personajes, lo catapultó a la atención del público y la crítica, demostrando su capacidad para asumir roles complejos y desafiantes.

Interpretó a los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss (Agencias)

“The Lone Ranger” (2013)

En 2013, Hammer asumió el papel titular en “The Lone Ranger”, junto a Johnny Depp como Tonto. A pesar de las críticas mixtas y el desempeño modesto en taquilla, la película amplió su visibilidad en la industria y le permitió mostrar su versatilidad como protagonista de una gran producción de Hollywood. Su interpretación del icónico héroe enmascarado subrayó su capacidad para liderar grandes producciones de acción.

“Call Me by Your Name” (2017)

Sin duda, el papel que más marcó la carrera de Hammer fue en “Call Me by Your Name”, dirigida por Luca Guadagnino. En este drama romántico, Hammer interpretó a Oliver, un estudiante estadounidense que se enamora de un joven italiano interpretado por Timothée Chalamet. La película recibió elogios universales y Hammer fue aclamado por su actuación matizada y emocionalmente rica, que le valió nominaciones a múltiples premios.

Una de sus películas más exitosas (Agencias)

“On the Basis of Sex” (2018)

En “On the Basis of Sex”, Hammer interpretó a Martin Ginsburg, esposo de la icónica jueza Ruth Bader Ginsburg, interpretada por Felicity Jones. Esta biografía fue aclamada por su retrato íntimo de la vida personal y profesional de Ginsburg, y la actuación de Hammer como un esposo solidario y compañero en la lucha por la igualdad de género fue muy apreciada.

A lo largo de su carrera, Armie Hammer demostró una notable capacidad para asumir roles diversos y complejos, consolidando su lugar en el cine contemporáneo. Aunque su trayectoria se ha visto afectada por polémicas recientes, su contribución a la industria cinematográfica a través de estas películas permanece significativa.