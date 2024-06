Taylor Swift tuvo que apagar un incendio en su cocina que casi acaba con todo: lo compartió en video

Taylor Swift es una de las cantantes más exitosas actualmente, cada canción y álbum que saca termina convirtiéndose en un rotundo éxito y liderando todas las listas musicales, sin embargo, eso no evita que también tenga accidentes como cualquier otra persona.

En vista de que hace unas horas se lanzó el tema “Us” que compuso la exitosa cantante junto a Gracie Abrams, artista que abrió varios de sus conciertos en “The Eras Tour” en 2023, se compartió parte de cómo fue su proceso creativo.

En su cuenta de X (Twitter), Gracie Abrams publicó dos videos: en uno se ve cómo estuvieron componiendo la canción y en el otro cómo Taylor Swift apagó con un extintor un plato que se estaba quemando en su cocina.

¿Qué fue lo que pasó Taylor Swift y Gracie Abrams que acabaron incendiando una cocina?

No se sabe cómo empezó el pequeño incendio, probablemente por un descuido, pero lo que sí se sabe es que sucedió en el apartamento que posee Taylor Swift en la ciudad de Nueva York.

El momento en que la diva del pop apagó el incendio fue grabado por Gracie Abrams, quien le sugirió a su colega nunca usar agua para extinguir esta clase de incendios y en su lugar hacer uso de un extintor.

“Escribir esta canción completa de 2 a.m. a 6 a.m. fue una de las cosas más divertidas que he tenido en mi vida. Taylor Swift ahora sabemos cómo usar un extintor de incendios. Te amo”, fue lo que escribió Gracie Abrams en su publicación.

Todo el momento resultó muy divertido, porque Taylor Swift no tenía idea de cómo hacer funcionar el extintor, por lo que costó un poco al principio, hasta que finalmente lo hizo, dejándola sorprendida. Vale la pena resaltar que en todo momento mantuvo la calma.