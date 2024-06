Wendy Sulca se sinceró sobre el bullying que sufrió al principio de su carrera y habló del apoyo que ha recibido de la comunidad LGBTQ+

La cantante de pop peruano, Wendy Sulca, se lanzó a la fama a una muy temprana edad gracias a un par de videos virales, en los cuales interpretaba canciones propias de su cultura. Este reconocimiento trajo a muchos detractores que se burlaron de la artista, quien estaba dando sus primeros pasos en el mundo de la música.

En conversación con Publimetro, la intérprete de “Cerveza, cerveza” recordó esta época. “Al inicio de mi carrera sufrí bullying, sufrí hate. Tal vez porque hay mucho desconocimiento por el género al que yo me dedicaba, por mi cultura misma, por la forma en la que yo vestía, en la que yo cantaba. Que es parte de mi cultura musical”, explicó.

“Entonces, creo que por ese desconocimiento hubo bastante rechazo, bastante bullying. Pero, todos los artistas, grandes, pequeños, han sufrido de diferentes tipos de opiniones. Este tipo de agresión verbal, como se puede decir, obviamente no estoy a favor de eso, pero es algo que he sabido sobrellevar con el tiempo, con la maduración misma, personalmente y artísticamente”, aseveró la cantante.

“Sigo mi carrera, sigo mi camino, sin hacerle caso a esas personas malintencionadas que siempre van a haber. Hay que seguir adelante no más, tener confianza en mí misma, saber el valor que tengo como persona, como artista y que nada ni nadie me detenga”, reflexionó Wendy Sulca.

Su vínculo con la comunidad LGBTQ+

La cantante encontró un lugar seguro con la comunidad LGBTQ+, a la cual ya le ha dedicado canciones, la última titulada “Amor es amor” que es una colaboración con Facu Mazzei. Ella señaló que muchas veces ha sido consultada por qué le dedica una canción a las personas queer.

“Los que han seguido mi carrera saben que desde un principio la comunidad me ha apoyado muchísimo. He cantado en muchas discotecas gays, en muchos lugares de la comunidad, y en Chile mismo me he presentado en discotecas gays. Entonces, he sentido mucho el respaldo de ellos, el cariño, y siento que debe ser recíproco”, contó la artista peruana.

“En el álbum anterior, hice una canción para ellos que se llama ‘Chao Chao Chao’, que trata sobre eso, decirles chau chau chau a los prejuicios, al hate, al odio, al bullying, que ellos han pasado y siguen pasando. Es lamentable, debemos tener más empatía, y saber que todos somos iguales, que el amor rija por sobre todas las cosas”, cerró Wendy Sulca.