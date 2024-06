Yamila Reyna se sinceró sobre el difícil momento que vivió tras su separación y afirmó que ahora volvió a sentirse feliz

La comediante Yamila Reyna estuvo de invitada en el programa de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde se sinceró sobre diversos episodios, y uno de estos fue el difícil momento que vivió después de su bullada separación con Diego Sánchez, quien le fue infiel a principios de la relación.

Esto salió a colación después de que el animador Julio César Rodríguez le mostró una firme respuesta que entregó la argentina a una persona que le criticó su físico, la trató de “ancha”. Ante esto, la comediante afirmó que estaba más “gordita” que hace un año, pero también se encontraba más feliz.

“Si bien a mí este tipo de críticas no me afectan en cómo me siento como mujer, porque he trabajado mucho mi amor propio, mi autoestima. Otra de las cosas con la que se juzga mucho en televisión es la apariencia de una persona, sino que hay muchas mujeres que les afecta este tipo de comentarios en su vida diaria. Hemos visto resultados totalmente terribles con lo que una mujer puede hacerle a su propio cuerpo por comentarios como éste”, partió.

El sol después de la tormenta

“Ya no estamos en momentos para hacer comentarios sobre el cuerpo de una persona, sobre la sexualidad de una persona, sobre la elección de una persona. Lo hice porque cuando uno hace una crítica sobre una persona, no sabe las batallas con las que una persona puede estar lidiando”, continuó.

“Claro, yo el año pasado estaba hecha una muñeca, pero estaba batallando con una tristeza muy grande, y con mucho trabajo además. Esta vez, recuperé el peso que yo tenía, y esta soy más yo”, agregó la comediante.

El animador quería ahondar en detalles sobre esta tristeza que tenía Yamila, y ella en un principio dijo que no quería hablar de ese tema, ya que era conocido. “Cuando me separé. Era duro por la presión que yo tenía de trabajar día a día poniendo la cara, que no se notara esa tristeza y la concentración era fuerte. No tenías tiempo para desarmarte y vivir el duelo que tiene toda la gente que se separa. La presión era muy fuerte, pero hoy estoy muy bien”, confesó.

Finalmente, Yamila Reyna concluyó diciendo que “hoy por primera vez después de mucho tiempo, siento que lo tengo todo. Volví a mi carril de lo que sé hacer, que es el humor. Voy a poder sacar proyectos propios que no había podido hacer por falta de tiempo, y creo que eso me tiene muy contenta también”.