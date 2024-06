Artistas y famosos que han vencido el cáncer

El pasado 17 de junio, el reguetonero Don Omar sorprendió en sus redes sociales al anunciar que tenía cáncer. Aunque la noticia impactó a todos, fue evidente que el cantante ya tenía tiempo con el diagnóstico, que estaba en tratamiento y que tenía todo planificado, ya que a tempranas horas del día siguiente, informó que lo habían operado. Su caso, permite hacer un repaso por la historia de varios artistas y famosos que han tenido cáncer y que lo han superado.

Son varios los miembros del mundo del espectáculo que han experimentado el duro diagnóstico de cáncer. Actrices, actores, animadores, cantantes, diversas figuras dan testimonio de que esta enfermedad puede vencerse.

Don Omar dijo sentirse libre de cáncer tras su cirugía, en la que según el comunicador Raúl de Molina, le extirparon un riñón. “Hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme”, expuso el 18 de junio.

El cáncer, superado por artistas y famosos

A continuación presentamos, varios artistas y famosos que han sido libres de cáncer:

Adamari López

Uno de los casos más conocidos es el de la actriz y conductora Adamari López, a quien le diagnosticaron cáncer de mama en el 2005. En ese entonces, ella tenía 34 años. Le hicieron doble mastectomía y tras tratamiento con quimioterapia, está curada. Se hizo una reconstrucción de senos. Su antecedente de cáncer no le impidió ser madre y tuvo a su hija en el 2015 con el bailarín Tony Costa.

Sofia Vergara

A los 28 años le diagnosticaron cáncer de tiroides. Le quitaron la tiroides y por eso toma tratamiento de por vida.

Fran Drescher

En el 2000 le detectaron cáncer de útero. Tras superarlo, escribió un libro titulado Cancer Schmancer.

Cynthia Nixon

La famosa actriz de ‘Sex and the city’ reveló en el 2008 que padeció cáncer de mama en el 2006, pero que no quiso hacerlo público, sino después de superarlo.

Robert De Niro

En el 2003 le diagnosticaron cáncer de próstata. Afortunadamente, la detección fue temprana durante sus chequeos de rutina. Lo operaron y logró superarlo.

Alejandra Gúzman

La cantante tuvo cáncer de seno en el 2007, por lo que se sometió a una cirugía para extirpar el tumor. Actualmente, es libre de cáncer.

Daniela Romo

A Daniel Romo le diagnosticaron cáncer de mama en el 2011 cuando tenía 52 años. La operaron para extraerle un tumor y recibió quimioterapia. Actualmente, está curada.

Raúl de Molina

Al famoso conductor del programa ‘El gordo y la flaca’ el 2005 le diagnosticaron cáncer en un riñón, por lo que le extrajeron ese órgano.