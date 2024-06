“Efectivamente la familia va a crecer”: Karen Bejarano aclara dudas tras rumores de embarazo

Karen Paola despertó las alarmas de sus seguidores en redes sociales, despertando rumores de un posible embarazo.

Todo comenzó en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, en donde su hijo Guillermo le preguntó: “Mamá, ¿me tengo que cambiar de pieza ahora que se agranda la familia?”.

Estas palabras dejaron descolocada a Karen, quien le reprochó inmediatamente a su retoño: “¡Pero, hijo!”. Acto seguido, las personas que estaban conectadas comenzaron a hacer preguntas y la intérprete de “Ven Ven Ven” decidió cortar abruptamente el video, según consignó La Cuarta.

La aclaración de Karen

Las especulaciones comenzaron por lo que la exchica Mekano decidió alzar la voz y aclarar si es que se encontraba esperando un hijo

En medio de sus vacaciones en Estados Unidos, Karen Paola enfrentó la situación mediante una historia en la plataforma ya mencionada.

“No me había podido conectar porque estaba disfrutando con mi familia, pero me di cuenta que después del live que hice se empezó a especular en ciertos lugares que yo estaba embarazada y no es real”, partió explicando la expanelista de TVN.

En esa línea, Karen aseguró que: “Chiquillos, no estoy embarazada, no se agranda la familia por ese lado. Mi hijo me contaba algo y me decía algo y yo me puse nerviosa porque no era algo que se tenía que decir en ese minuto, pero no tiene nada que ver con que yo esté embarazada”, comentó en un tono serio.

Finalmente, Karen Paola dejó una cuenta regresiva para el próximo martes, generando aún más curiosidad entre sus seguidores.

“Efectivamente la familia va a crecer, pero no tiene que ver con un embarazo y todo eso se los voy a poder contar recién el martes, que era para cuando estaba programado. Eso, un besito para todos y no estoy embarazada”, cerró la cantante.