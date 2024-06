“Es el colágeno que necesitas”: Camila Nash se la jugó con coqueto comentario en publicación de Pailita

El cantante urbano Pailita ha causado sensación en las redes sociales, especialmente cuando publica imágenes con menos ropa, en donde ha recibido diversos elogios por su estado físico. Una de las mujeres que manifestó su impresión sobre el intérprete fue Camila Nash.

La exchica reality y creadora de contenido de Arsmate comentó la última imagen del cantante sin polera que él subió en la noche de este sábado. Ella reaccionó a esto con un coqueto emoticón con las mejillas ruborizadas y los ojos abiertos.

Este coqueteo ocasionó una ola de comentarios y una de las personas que reaccionó a este emoticón enviado por Nash, fue una de sus excompañeras de “Calle 7″, Vale Roth. La gimnasta le dijo: “es el colágeno que necesitas” junto a un emoticón de llamas y un mono tapándose la boca.

Camila Nash estaba de acuerdo con Valentina, y respondió: “weona, pensé lo mismo”.

Comentarios en publicación de Pailita Captura: Instagram

El consejo de Pailita

A principios de junio, el nombre de Pailita reflotó en algunos medios de farándula a propósito de la polémica que afecta a María José López con su familia. Se rumoreaba que el artista urbano se habría involucrado sentimentalmente con la modelo, pese a que Coté lo desmintió en su momento.

En este escenario, el cantante compartió una profunda reflexión, que poco se relaciona con la controversia, pero que muchos le otorgaron una segunda lectura con un importante significado.

“Día a día me toca lidiar con situaciones súper complejas de personas pidiendo ayuda, porque realmente están mal y, por otro lado, veo tanta gente quejándose por cosas tan insignificantes”, inició en una historia de su cuenta de Instagram.

“Valoremos lo ‘poco’ y lo ‘harto’ que tenemos. No siempre es tener lujos, ni dinero. Lo que nos hace bien y nos llena está al lado y no nos damos cuenta. A mí me costó casi un año poder reencontrarme conmigo mismo y volver a ser feliz, por estar pendiente a otras cosas y no valorarme ni quererme a mí mismo”, aconsejó a continuación.

“Hoy en día soy el muchacho feliz que siempre quise ser. Estar emocionalmente estable conmigo mismo es lo mejor, ya que a esta edad no es fácil lidiar con tantas responsabilidades, con la fama y con tanta gente envidiosa que solo quiere verte mal”, reconoció el artista.

“A veces no valoramos las cosas pequeñas que se nos presentan, lo único que quiero decir con esto es que sean felices y agradecidos de lo que nos entrega la vida, mis panas. La vida es corta y nos vamos en cualquier momento”, cerró.