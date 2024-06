“Esperaba que sonara el teléfono avisándole que su hijo estaba muerto”: Kike Acuña reveló que entró a “Pelotón” para poder reencontrarse con su madre

Kike Acuña estuvo como invitado en el nuevo capítulo de “Todo va a estar bien”, en donde habló sobre las consecuencias que tuvo por su vida nocturna y cómo Pelotón lo ayudó a reencontrarse con su madre.

“¿Qué estabas pensando cuando entraste a Pelotón? O te arrepientes y lo piensas con cariño?”, le consultó el animador del espacio de Vía X.

“Cuando entré a Pelotón yo era el ‘señor de la noche’, entonces me metí en una burbuja de la cual me creía superhéroe y que no me podía pasar nada, que era intocable. (Sin embargo) perdí a mi familia, a mi madre sobre todo”, reveló de entrada.

Sobre esta relación, el exfutbolista comentó que “corté relación con ella, no respondía el teléfono y sé que ella esperaba en las noches o en las mañana que sonara el teléfono avisándole que su hijo estaba muerto. Esa era la llamada que ella esperaba, ese era su temor”.

Según las palabras de Kike, el vio que en el reality “a ciertos participantes, cuando tenían la conversación con el Rafa Araneda, llegaba su mamá. Entonces, uno de los motivos por lo que decido entrar fue para poder reencontrarme con mi madre”.

De hecho, el exfutbolista aseguró que le comentó a la producción que “necesitaba eso porque es la única forma. Yo tenía mucha vergüenza de poder llamar a mi mamá porque veía toda la tracala de cosas que salían en las televisión mías”, recordó.

¿Hubo reencuentro?

Posterioremente, Kike contó que sí, el reencuentro con su madre pudo llevarse a cabo. “Un día me llama el Rafa, voy a la casona a una entrevista con él, estamos conversando y siento que me ponen una mano en el hombre... y me puse a llorar sin mirar para atrás porque sabía que era mi mamá”.

“A ella la amo, es una mujer extraordinaria y ahí le prometí que no la iba a volver a hacer sufrir, que de alguna forma iba a poder recuperar a su hijo”, reveló emocionado, agregando “pude estar con ella, la pude abrazar”.

“Ella está muy orgullosa de la persona que soy hoy, con errores”, aseguró entre lágrimas, revelando que en algún momento le pidió perdón por todo lo que le hizo pasar.