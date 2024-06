Inundación afectó el hogar del diseñador Nicanor Bravo: estropeó vestidos que iba a utilizar para pagar deudas de su tratamiento

Una lamentable noticia dio a conocer el reconocido diseñador de moda, Nicanor Bravo, cuyo patrimonio sufrió importantes daños debido al sistema frontal que está golpeando a nuestro país durante la tarde de este pasado viernes. En redes sociales mostró el agua que llegó a su hogar que quedó inundado, el cual arruinó objetos de su inmueble y vestidos que confeccionó.

PUBLICIDAD

“Se me arruinaron los vestidos. Tenía algunos en el showroom y otros para un desfile que me habían invitado la semana que viene, para apoyarme. Los trajes eran para llevarlos, pero están arruinados. Nada qué hacer”, contó el diseñador a Las Últimas Noticias.

El diseñador no está seguro en qué hacer para arreglar la situación con los vestidos dañados, ya que llevarlos a la tintorería le saldría muy caro, y todavía no se ha planteado si los va a transformar.

“Me llueve sobre mojado”, confesó el argentino. Este ha sido un año sumamente complicado para Bravo, quien ha estado batallando en contra de un cáncer colorrectal, cuyo tratamiento lo dejó con bastantes deudas que lo están “arruinando” y terminó en marzo. Ahora tiene que lidiar con todos los daños que sufrió su hogar.

Su vivienda fue la única afectada de su condominio debido a que se encontraba a una altura más baja que las otras, el agua alcanzó a llegar dentro de su casa a unos 40 centímetros de altura. “Murió el equipo de música, el internet, los muebles. Mi cama que había diseñado, ya no sirve”, comentó.

De igual forma, se arruinaron las camas de sus once perritos. “Ellos en la casa tienen sus habitaciones, los tenía adentro, porque estaba lloviendo y ellos estaban con sus patitas mojadas, mirándome como si preguntaran en qué pueden ayudar”, agregó.

El sorteo de Nicanor

Los vestidos lo iban a ayudar a amortiguar las deudas que tiene debido a los costos de su tratamiento en contra de su cáncer. Hace dos semanas, él lanzó un sorteo de 5 mil tickets, cada uno cuesta 5 mil pesos, para cancelar estos gastos. El premio mayor era un vestido de novia, o cualquier otro a elección de la persona que tenga el ticket ganador.

PUBLICIDAD

Sobre esta rifa, Nicanor contó que no le está yendo muy bien. “No he vendido muchos tickets, todo mal. Ojalá puedan seguir ayudándome con la venta de tickets para el sorteo, cuestan $5.000 pesos y se venden por mi página web nicanorbravo.cl”, señaló.

El pasado viernes 14 de junio, el diseñador realizó el PET para saber si el tratamiento tuvo efecto o no, cuyos resultados estaban listos para este viernes, el mismo día que sucedió la inundación. “Los resultados los tiene mi médico, pero debido a todo esto, no pude saberlos. Si me llamaron para decirme algo, no había posibilidad de contestar porque estaba con toda la inundación”, cerró.