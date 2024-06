Los directores que odiaron sus películas pese a ser éxitos o clásico de culto

Realizar una película no es cualquier cosa. Las producciones de un poco más de una hora llevan meses y hasta años de creación hasta que podamos disfrutarlas como público y por esto es que los directores reciben tantos elogios y atención por su trabajo.

Sin embargo, aunque la realización de películas es un trabajo digno de amor al arte, hay ocasiones en las que a un director puede no gustarle su propio producto. La mayoría de los casos surgen de la interferencia del estudio: cuando los cineastas tienen que realizar cambios en su trabajo debido a diferencias creativas con quienes financian las películas, pero a veces también pasan por temas de apreciación personal del propio director.

A continuación, te dejamos una lista con algunas de las películas y sus directores que no les gustaron su propio trabajo final:

David Fincher - Alien 3

El reconocido director David Fincher tenía solo 2 películas en su repertorio cuando los productores de Alien decidieron llevar a la estrella en ascenso a bordo de su segunda secuela. Con solo cinco semanas de tiempo de preparación, un guión sin terminar y sin una influencia real de su nombre, Fincher tuvo dificultades con la película. “Oh, fue horrible”, comentó más tarde. “Esto es lo peor que me ha pasado”. En 2009, mientras promocionaba The Curious Case of Benjamin Button , Fincher explicó: “ Tuve que trabajar en ella durante dos años, me despidieron tres veces y tuve que luchar por cada una de las cosas. Nadie la odiaba más que yo; hasta el día de hoy, nadie la odia más que yo ”.

Tony Kaye - American History X

Hay pocos directores que se hayan esforzado tanto por disuadir a la gente de ver su película como Tony Kaye. Descontento con la forma en que el estudio, New Line, había vuelto a editar American History X, el cineasta se dedicó a escribir cartas, publicadas por la prensa especializada, donde pedía a la gente que evitara ver la versión final. Incluso hizo que retiraran la película del TIFF (Festival Internacional de Cine de Toronto). “Intenté quitar mi nombre y reemplazarlo con varios seudónimos”, escribió Kaye en The Guardian, tres años después del lanzamiento. “Uno fue ‘Humpty Dumpty’. Otro fue ‘Ralph Coates’, un jugador del Tottenham en la década de 1970″.

Joss Whedon - Avengers: Age of Ultron

Aunque es conocido por su dedicacion a la cultura geek, Whedon fue sumament cuestionado por su trabajo en la secuela de ‘Avengers’, ‘Avengers: Age of Ultron’. La primera película de los Vengadores reunió a una gran cantidad de superhéroes dispares, y en el proceso ganó más de US$1.000 millones (£1,15 mil millones) en taquilla. Pero, equilibrar todos esos personajes fue difícil en la secuela y el director estaba agotado. Whedon aparentemente no pudo reunir la voluntad de ver la película completa después de su finalización, dijo: “ Estoy exhausto y lo pasé fatal ”. Un año después, en 2016, el cineasta aclaró sus comentarios. “Estaba tan abatido por el proceso. Algo de eso era el conflicto con Marvel, lo que es inevitable. Mucho se trataba de mi propio trabajo, y también estaba exhausto”.

Mathieu Kassovitz - Babylon AD

Antes de que Babylon AD llegara a los cines en el Reino Unido, el director, Mathieu Kassovitz, trataba de distanciarse del proyecto dirigido por Vin Diesel. “Se supone que la película nos enseñará que la educación de nuestros hijos significará el futuro de nuestro planeta”, comentó. “Todas las escenas de acción tenían un objetivo: se suponía que debían estar impulsadas por un punto de vista metafísico o por la experiencia de los personajes... en lugar de eso, partes de la película son como un mal episodio de 24 “. Kassovitz agregó más tarde que la película era “pura violencia y estupidez”.