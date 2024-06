“Si es que lo editan mal...”: Pamela Díaz le envió una fuerte advertencia a Canal 13 sobre su participación en “Ganar o servir”

La entrevistadora estrella de Youtube, Pamela Díaz, tuvo a uno de sus amigos y colegas insigne de los reality, Arturo Longton en su programa “Sin Editar”. En esta conversación trataron diversos temas tanto de la vida personal de “La Leyenda” como su paso por los diversos encierros que ha protagonizado.

Debido a su vasta trayectoria en los realities, la Fiera le consultó a su amigo cuáles son los mejores chicos y chicas reality de la historia. Él respondió por el lado de los hombres a Juan “Chispa” Lacassie, Sebastián Ramírez y Álvaro Ballero, por el lado de las mujeres nombró a Díaz, Angélica Sepúlveda y Oriana Marzoli, pero hizo el reparo que ahora está fome en “Ganar o servir”.

“Sí, está fome ahora, a mí no me gustó. Me la comí con papas fritas”, dijo Pamela en referencia a la rumoreada pelea que tuvieron durante su breve participación en “Ganar o servir”. Arturo se rió ante esa afirmación y dijo “estamos todos esperando ver ese capítulo” y la Fiera señaló que ella también.

La amenaza de la Fiera

Esto suscitó una interesante advertencia de Pamela Díaz a la producción del reality y Canal 13. “Les voy a decir al tiro al canal porque los voy a amenazar. Yo en general no amenazo a la gente, pero esta vez sí... Igual quiero mucho a mi Canal 13 y Mega (risas)”, lanzó.

“Les quiero decir si editan mal eso (la pelea) de la forma en que yo lo viví, porque no tienen nada malo que decir de mí, yo me retiro del canal el mismo día en vivo”, aseveró. Longton le preguntó cuánto, y le dijo que cuando él esté dentro del panel.

“Si es que lo editan mal, yo me voy a ir, y lo estoy diciendo acá. Me da lo mismo, Vero (dirigiéndose a su manager) vas a tener que juntar la plata para la multa, como sea y la juntamos, me da lo mismo”, añadió la Fiera.