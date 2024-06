Blanca comienza a obsesionarse con Joaquín en “Juego de Ilusiones”: “Yo no lo voy a dejar solo”

Un radical giro tendrá el personaje de Blanca en “Juego de Ilusiones”, después de que Joaquín sincere que prefiere no etar cerca de su tutora.

Ello sucederá porque el joven mostrará desagrado de que la profesora permanezca tanto tiempo en su propia casa, por sobre lo que dedica para aleccionar al nieto de Irene con clases particulares de nivelación.

Es más, en el capítulo 366 de la teleserie diurna, al cual Página 7 accedió a través de Mega Go, el rol de Nicolás Rojas manifestará explícitamente su actitud frente al tema a su padre, Rodolfo.

El progenitor intentará hacerlo comprender de que Blanca sólo trata de cuidarlo y ser amable, situación que provoca aún más rechazo en el hijo de Susana.

“Nadie lo va a querer tanto como yo”

En este escenario, el conflicto escalará unos cuantos peldaños en un próximo episodio de “Juego de Ilusiones”, que ha sido filtrado en redes sociales.

Concretamente, la rabia de Joaquín emergerá dada la insistente presencia de la docente en su hogar. Frente a los hechos, Rodolfo e Irene recomendará a Blanca que respete el espacio íntimo de su alumno, petición que es descartada por la joven.

“Eso nunca. Yo no lo voy a dejar solo”, asegura Blanquita.

“Joaquín me necesita y yo lo necesito a él. Señora Irene, don Rodolfo, yo a Joaquín le he entregado todas las herramientas para que sea lo que es hoy en día y les aseguro que nunca nadie lo va a querer tanto como yo”, señala con evidente cara de tristeza.

Las palabras de la tutora asombran a la abuela y padre del joven, pues todo parece indicar que la profesora comienza a obsesionarse por el expololo de Javiera.

Es más, en una escena del mismo capítulo aparece Blanca sin intenciones de retirarse de la casa de Joaquín, hecho que lo irrita.

“Entre Blanca y yo no ha pasado nada de lo que se están imaginando. Me está agobiando tenerla todo el día metida en esta casa, no hay respiro. A mí no me interesa que me demuestre su cariño”, aclara el hijo de Rodolfo.