Confirman que Justin Timberlake tomó un solo Martini

El pasado martes 18 de junio, Justin Timberlake, fue arrestado en la localidad de Long Island, Nueva York, por conducir bajos los efectos del alcohol. Distintos medios aseguraron que el ídolo del pop estadounidense declaró que tan solo se había tomado una copa de Martini, sin embargo, fuentes policiales desmintieron tal información al declarar que el cantante tenía tragos de más que podrían atentar contra su vida y la del resto de los demás, situación que se reflejó en la prueba de alcoholemia.

“ Un fuerte olor a bebida alcohólica emanaba de su aliento, no podía dividir la atención, hablaba con lentitud, se tambaleaba y obtuvo malos resultados en todas las pruebas de sobriedad estandarizadas ”, explicó el informe policial según un reportaje del portal web de People.

Justin Timberlake Captura de pantalla

Confirmación sobre un solo Martini

Este domingo 23 de junio, People publicó una información que le daría la razón al ex de Britney Spears, ya que según un camarero del American Hotel de Sag Harbor, lugar donde se encontraba el artista reunido con amigos previo a su arresto, sólo se tomó una copa de Martini, además, otra empleado del establecimiento reforzó la hipótesis al indicar que “si bebió más, no fue aquí”.

Luego de su liberación, el esposo de Jessica Biel continuó con su actual “Forget Tomorrow World Tour” y durante su última actuación en el United Center de Chicago, el pasado sábado, agradeció a sus fanáticos por el apoyo: “Muchos de ustedes se me acercan y me dicen: ‘Crecí contigo, hombre’... quiero que todos y cada uno de ustedes sepan que crecí contigo. Ustedes han sido una parte tan grande y hermosa de mi vida y a veces no puedo encontrar las palabras para mostrar mi gratitud porque ustedes siguen viajando conmigo y viajando conmigo”.

Justin Timberlake deberá regresar a la corte el próximo 26 de julio, para conocer cuál será el castigo implementado por la justicia de los Estados Unidos.