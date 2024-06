El hermano de Ángela Aguilar que cumplió una condena por un grave delito: se declaró culpable

Ángela Aguilar ha estado en el ojo del huracán desde que confirmó su noviazgo con Christian Nodal el pasado 10 de junio luego de semanas de rumores de romance entre los famosos cantantes.

La confirmación del noviazgo ha causado controversia debido a que se dio poco después de que el mexicano anunciara públicamente su ruptura con la madre de su hija, la trapera argentina Cazzu.

No obstante, el escándalo no solo ha afectado la reputación de la hija menor de Pepe Aguilar, también ha sacado a relucir otras polémicas protagonizadas por miembros de la dinastía Aguilar.

Tal como el hecho de que uno de los tres hermanos de la célebre intérprete de Ahí donde me ven cumplió una condena por un grave delito hace años. ¿Quieres saber los detalles? Sigue leyendo.

¿Quién es el hermano de Ángela Aguilar que tuvo problemas con la ley?

Se trata de José Emiliano Aguilar, el hijo mayor de Pepe Aguilar. Él nació en octubre de 1992 como fruto de la unión entre el ganador del Grammy y su primera esposa, la cantante Carmen Treviño.

A diferencia de sus hermanos menores, resultado del matrimonio actual entre el intérprete mexicano y Aneliz Álvarez, el primogénito de Aguilar creció alejado de del mundo del espectáculo.

Sin embargo, en marzo de 2017, José Emiliano acaparó los titulares de los medios en todo el mundo cuando fue detenido por las autoridades federales de Estados Unidos por tráfico de personas.

De acuerdo a Univisión, el joven de 24 años fue apresado en la frontera de San Diego y Tijuana, específicamente en la garita de San Ysidro, luego de que agentes fronterizos hallaran en la maleta de su carro a tres mujeres y un hombre que estarían intentando entrar a EE. UU. irregularmente.

La versión de los oficiales rezaba que los pasajeros escondidos provenían de China y no contaban con los documentos necesarios para cruzar la frontera de manera legal. La investigación además reveló que Aguilar habría acordado llevarlos por un precio entre 3 000 y 60 000 dólares cada uno.

Tras la detención, Emiliano salió en libertad tras pagar una fianza de 15 000 dólares. Asimismo, al principio del proceso judicial en abril de 2017, se declaró “no culpable” de tráfico de indocumentados. Pero, un par de meses después, cambió la declaración a “culpable” de los cargos.

En septiembre, un juez de la Corte del Distrito Sur de California sentenció a José Emiliano Aguilar a tres años en libertad condicional y seis meses en una clínica de rehabilitación, publicó el medio citado. También tenía obligación de ir a la escuela, trabajar y cumplir servicio social.

Pepe Aguilar, quien apoyó a su hijo durante todo ese escándalo, estuvo en la audiencia para escuchar la sentencia y manifestó a la prensa sentir conformidad con la decisión del juzgado.

Tras finalizar su condena, Emiliano se reintegró a la familia y comenzó a formar parte del equipo de trabajadores de su famoso papá y del exitoso show “Jaripeo sin fronteras”, informó Univisión.

“Estaba muy inmaduro en ese tiempo, ahorita veo la vida de una manera muy diferente a como la vivía en esos tiempos”, dijo al respecto en una entrevista a El gordo y la flaca, según Infobae.

¿En dónde está ahora Emiliano Aguilar?

En la actualidad, Emiliano Aguilar tiene 31 años y está enfocado en el lanzamiento de su carrera como rapero por medios y méritos propios. De hecho, recientemente lanzó su sencillo Soy el vato.

“Ya estoy bien enfocado en esta carrera porque antes no me importaba nada. Ahora sí le quiero entrar con todo”, dijo en una reciente entrevista a Telemundo. “La verdad, este es mi sueño”.

El artista también está dedicado a su rol como padre de una niña, nacida en octubre del año 2022, a la cual ha presumido con mucho amor a sus más de 50 mil seguidores en la red social Instagram.

En cuanto a su relación con su papá, ha asegurado que no tienen una mala relación, pero sí comunicación nula debido a que están enfocados en cosas distintas en estos momentos.

“No he tenido comunicación con él, estoy haciendo todo esto (su carrera musical) sin él, sin su apoyo, pero me anda mandando mensajes en el Instagram… Ojalá esté orgulloso de mí”, expresó.