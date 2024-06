“Es clave que lleguemos a tiempo a la vida de las niñas y los niños”: Tonka Tomicic confesó cómo fue su experiencia como tutora en importante proyecto

Tonka Tomicic vuelve a ser noticia, pero esta vez por algo completamente diferente y fuera de la televisión. Ahora, la exanimadora de Canal 13 confesó cómo fue su experiencia siendo tutora de la Fundación Letra Libre, organización que apoya a niños y niñas para que aprendan a leer y escribir.

“La lectura en la infancia es clave. Si una niña o un niño que no aprende a leer en primero básico significará que cualquier cosa que lean en otra asignatura no va a ser comprendida y no sólo afectará su etapa escolar sino que también la universitaria e incluso en su trabajo. La lectura es transversal a la vida y por eso es clave que lleguemos a tiempo a la vida de las niñas y los niños. Hoy un 60% de los estudiantes de segundo básico están bajo en comprensión lectora, por eso quiero invitarte a que seas parte de la Fundación Letra Libre, como tutor, como tutora. Yo fui tutora hace unos años atrás y fue una excelente experiencia”, dijo después en el registro publicado en su cuenta de Instagram, dando a conocer el objetivo del proyecto y que es miembro de este.

¿Cómo fue su experiencia?

Ahora, en un diálogo con ADN.cl, Tonka relató cómo fue su experiencia como voluntaria en Letra Libre en el 2021. “Supe de Letra Libre porque leí en El Mercurio, sino me equivoco una Carta al Director, donde se explicaba lo que había ocurrido con la lectoescritura post pandemia y la cantidad de alumnos que habían abandonado sus estudios”, comentó al medio.

“Así que postulé como cualquier persona, pasé las etapas y me capacitaron para poder desempeñarme como tutora”, agregó.

La exanimadora ¿detalló de cómo era la relación con su estudiante, revelando que aún sigue en contacto con la mamá de la menor.

“Mi alumna por un semestre fue Josefa, todo era online, así que ser tutora a través de las pantallas era un desafío, se siente la responsabilidad de la docencia, aunque sea bien desde un costado”, recordó. “Es tomarle el peso a la enseñanza, a darle un empujón o dar seguridad a los conocimientos que ya tiene. Es realmente muy bella la experiencia”, sostuvo la animadora.

Sobre su alumna, Tomicic aseguró: “Aún me escribe su mamá Gloria y me cuenta cómo avanza Josefa. Lo recomiendo absolutamente. Letra libre está en plena campaña para reclutar a tutores y tutoras”.