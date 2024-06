“Es el 80% del programa”: Viñuela y Argandoña niegan roces y se burlan de rumores por salida del animador de “Tal cual”

José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña desmintieron este lunes en redes sociales los rumores de un programa de farándula respecto de la petición que la mediática habría hecho a ejecutivos de TV+ para sacar al animador de la conducción del programa “Tal cual”.

PUBLICIDAD

La información la entregó la semana pasada el periodista de “Zona de estrellas”, Manu González, quien aseguró que Argandoña se habría molestado con el conductor del programa por bromear con una fotografía íntima de su expareja, Félix Ureta.

El desmentido de José Miguel Viñuela

“José Miguel Viñuela baja a reunión de pauta y empiezan todos a bromear con la foto”, contó González en “Zona de estrellas”, cuya información fue complementada por Mario Velasco quien aseguró “que hay información que dice que Raquel Argandoña incluso habría pedido la cabeza de José Miguel Viñuela en la pega y que de, no ser así, ella ponía su cargo a disposición, que efectivamente ella renunciaba al canal”.

¿Cómo lo vamos a sacar? Si él es el 80% de este programa — Raquel Argandoña

Fue justamente esta afirmación de los opinólogos del espacio farandulero de Zona Latina la que desmintieron esta tarde Argandoña y Viñuela, quienes aseveraron en un video publicado por el exanimador de “Mekano” en su cuenta de Instagram, que la dupla está más firme que nunca en la conducción de “Tal cual”.

Para usted señora Juanita de Concepción que tanto me preguntó. ¡No crea en las Fake News! No todo lo que aparece en portales (web) es real — José Miguel Viñuela

“Para usted señora Juanita de Concepción que tanto me preguntó. ¡No crea en las Fake News! No todo lo que aparece en portales (web) es real. Nos vemos esta noche en @talcualtvmas junto a @argandona.raquel y @lamaldito”, escribió Viñuela en su publicación, donde aseveró con evidente tono de humor, que a todos “yo les contesté que no” me iban a cortar la cabeza en el programa.