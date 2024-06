“Es el único que me ha hecho girar a verlo”: Oriana Marzoli confesó que quedó flechada con el nuevo participante de “¿Ganar o Servir?”

La llegada de Facundo González revolucionó a todos en la casona de “¿Ganar o Servir?”, sobre todo a Oriana Marzoli. La española inmediatamente mostró interés en el nuevo galán que será parte del programa de Canal 13.

El recién llegado de inmediato interesó a algunas mujeres, de hecho la chica reality y Fran Maira comentaron sobre sus ventajas frente a Raimundo.

“¿Cómo no me va a gustar? Claro, claro que sí. Y yo justo me he metido con el otro, voy a tener que hacer algo”, se lamentó Oriana. “La técnica aquí es no pescarlo. Ese h… es un salvaje”, le aconsejó la exGran Hermano.

Facundo no se quedó atrás, puesto que él también mostró un total interés por Marzoli. “Me da morbito ella, la flaquita”, sostuvo el amigo de Austin Palao.

Facundo causó escena de celos

Acto seguido, Luis Mateucci le comentó a Oriana que el nuevo participante no era nada de su estilo, a lo que Oriana rápidamente lo calificó de “guapo”.

“Uno se adapta a lo que hay, y dentro de lo que hay, a ti te tengo en alta porque eres el que está más bueno, pero este señor entró al podio contigo y Raimundo”, le aseguró la española al argentino, entre risas.

Minutos después ingresó Karla Constant a la casona para darle la bienvenida, y la española le aprovechó de confesar que ha sido el único hombre que ha logrado llamar su atención desde que comenzó su estadía en el reality de Canal 13.

“Es el único que me ha hecho girar a verlo. La cara me gusta. En cambio Rai es muy peque para mí, eso es lo que no me ha hecho hacer match”, le expresó a la conductora.

Finalmente, la animadora del espacio le afirmó que Facundo habló bien de ella en la entrevista previa, lo que fue celebrado por la española.