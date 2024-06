“Es que ustedes se mueren, olor a pata, ombligo”: Vale Roth lanzó comentario sin filtro sobre una de sus excompañeras de “Yingo”

Vale Roth vuelve a generar polémica con sus comentarios en redes sociales, y esta vez reveló importante e inesperada información sobre la higiene de una de sus excompañeras de “Yingo”.

Cabe recordar que la bailarina es conocida en el mundo del espectáculo por decir las cosas de frente y sin ningún filtro de por medio, y esta ocasión no fue la excepción.

Todo comenzó a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram, en donde uno de sus seguidores le consultó sobre su paso por el extinto programa juvenil de Chilevisión.

“¿A quién no soportabas en Yingo?”, fue la pregunta que le hizo el cibernauta. A lo que Valentina no tuvo problema en responder: “Lo único que no soportaba era el camarín asqueroso. Era de 2x2 y el olor que había, Dios mío santo, vomitivo”, reveló mediante un video.

Si bien no quiso revelar los nombres de las personas involucradas, si aseguró que “había algunas chicas o una, quizás, una en particular que el olor... es que ustedes se mueren, olor a pata, ombligo”.

“Yo creo que si alguna de Yingo está viendo esta historia, va a cachar, porque era insoportable el olor”, aseguró la influencer en la plataforma.

La carrera de Valentina en la pantalla chica

Valentina comenzó en la televisión bastante joven, de hecho la bailarina estuvo como participante en el programa de TVN llamado “Calle 7″ con tan sólo 15 años de edad.

Año después llegó a “Yingo” con 17 años, pero su paso por el programa de la señal de Machasa no duró mucho puesto que, según los comentarios de la bailarina, fue desvinculada del espacio juvenil después de sufrir una crisis de pánico cuando estaba peleando con su pareja de ese entonces en vivo.

“¡Yo estaba discutiendo con taquicardia y casi me trataron de loca y me echaron el día de mi cumpleaños, cuando cumplía 18″, contó en La Divina Comida.