Fallece actor de “Pirates of the Caribbean” tras ataque de tiburón

El actor estadounidense, Tamayo Perry, falleció tras ser atacado por un tiburón mientras practicaba el surf en la playa Malaekahana de Oahu (Hawái).

PUBLICIDAD

La información fue confirmada por las autoridades locales en conferencia de prensa, quienes detallaron que recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 1:00 p.m. (hora local). Indicaron que, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, el hombre de 49 años fue declarado muerto después de ser trasladado a la orilla en un “jet ski”.

“Tamayo tenía una personalidad contagiosa, y así como la gente lo adoraba, él adoraba a todos más. Nuestro más sentido pésame a la familia de Tamayo”, dijo el jefe interino de seguridad oceánica de Honolulu, Kurt Lager.

Perry se desempeñaba como salvavidas y practicaba el surf de manera profesional en las playas de Hawái. Adicional, brindaba clases de surfing junto a su esposa, Emilia Perry.

Como actor, interpretó a uno de los bucaneros en la película “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides”, la cuarta entrega de la franquicia que vio la luz en 2011. Asimismo, participó en películas como “Blue Crush” y “Charlie’s Angels: Full Throttle” y en series como “Lost” y “Hawaii Five-0″.