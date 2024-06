Kel Calderón revela sus planes a futuro como abogada y especial solicitud de su padre

Luego de egresar de Derecho en la Universidad de Chile, Kel Calderón reveló sus planes a futuro como abogada, así como una especial solicitud que le realizó su padre.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la joven aprobó su tesis de grado en la carrera con nota 6.0, logro que quiso compartir con su progenitor, el también abogado Hernán Calderón.

“Te lo prometí, te cumplí y te amo”, señaló Kel a su papá, a través de su cuenta de Instagram, una vez que egresó de la tradicional facultad ubicada en calle Pío Nono, según consigna Página 7.

En este escenario, la hija de Raquel Argandoña conversó con el citado medio acerca de sus intenciones una vez que haga el juramento en la Corte Suprema de Justicia.

“Este semestre estoy ocupada con muchas cosas en Chile, así que no me tocará viajar mucho”, explicó de entrada.

“Me encanta el derecho penal”

“Pero el segundo semestre lo tengo bastante copado con viajes, así que voy a dejar mi cartón y el próximo año empezaré a hacer cosas que tengan más que ver con Derecho”, dio a conocer.

En este sentido, precisó que “tengo muchos amigos de mi universidad con los que siempre tuvimos el sueño de poner nuestro propio estudio y manejar nuestros casos y clientes, así que por ahí comenzar a meterse un poco”.

PUBLICIDAD

“Mi papá se jubiló y lo único que quiere es que alguien se haga cargo de su estudio, pero yo siempre le digo que no”, compartió sobre Hernán.

Respecto del área del ejercicio legal a la que le gustaría dedicarse, la también influencer fue clara. “Me encanta el derecho penal, es lo que más me gusta”, aseguró.

“Sé que la mayoría de las personas en mi entorno se dedican al derecho comercial, aunque mi papá, por ejemplo, se dedicaba al derecho de familia, pero no, yo hice mi práctica en la Fiscalía Metropolitana Sur y eso es lo que más me apasiona, a lo que me dedicaría”, enfatizó Kel.

“Me gusta mucho la criminología, es que cuando te llama eso, estoy frita, me gusta mucho también litigar. Entonces, me gusta más esa área que estar en la oficina con eso”, admitió.