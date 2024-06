La actriz con la que Brad Pitt quiso casarse antes de Jennifer y Angelina: ¿por qué rompieron?

A lo largo de su célebre trayectoria en Hollywood, el actor estadounidense Brad Pitt ha entablado relaciones amorosas con algunas de las estrellas más guapas y talentosas de la tenaz meca del cine.

Sus romances más célebres –y también escandalosos– indudablemente han sido los que tuvo con las únicas dos mujeres con las que se casó el galán: las actrices Jennifer Aniston y Angelina Jolie.

Sin embargo, ni Aniston ni Jolie fueron las primeras a las que el actor les propuso matrimonio. Antes de conocerlas, el ganador del Oscar estuvo a punto de casarse con otra reconocida intérprete.

¿Quién fue la primera actriz con la que Brad Pitt se quiso casar?

Se trata de nada más y nada menos que de la actriz Gwyneth Paltrow . Los famosos actores se enamoraron a primera vista cuando se conocieron en el rodaje de la película Se7en en el año 1994.

Tras el flechazo, iniciaron intensa una relación. De hecho, Pitt se refirió a Paltrow como su “ángel” y el “amor de su vida” mientras aceptaba el Globo de Oro al mejor actor de reparto en 1996.

Tan solo meses después, en diciembre del mismo año, el histrión le propuso matrimonio.

“Una noche estábamos en el balcón de una casa que estábamos alquilando en este pequeño pueblo de Argentina”, recordó Paltrow sobre la propuesta en el podcast Call Her Daddy (vía US Weekly) en 2023.

“Me gustaría recordar exactamente lo que dijo, pero me propuso matrimonio, fue fantástico, estaba emocionada. Habíamos hablado de ello, pero me sorprendí en el momento, lo recuerdo”, contó.

Sin embargo, la pareja decidió tomar caminos separados sin llegar al altar en junio de 1997.

¿Por qué se separaron Brad Pitt y Gwyneth Paltrow?

La celeb confesó en la conversación con Alex Cooper que la ruptura le dejó “el corazón totalmente roto” y culpó a su diferencia de edad de nueve años como una de las causas por las que se separaron.

“Era lo correcto en aquel momento, pero fue muy duro”, aseveró. “Pasaron varias cosas, él era nueve años mayor que yo, así que era mucho más... Sabía lo que quería, estaba preparado para hacerlo y yo estaba un poco desorientada”, confesó Paltrow.

“Así que fue realmente una de esas cosas difíciles, en las que me sentí como: ‘Oh, Dios mío, no sólo no estoy preparada, sino que no estoy cumpliendo con los estándares de nuevo’. Era un estribillo familiar que sentía sobre mí misma”, rememoró.

A pesar de todo, ambos mantuvieron la amistad. De hecho, en una conversación en 2022, Brad dijo a Gwyneth que era “encantador” tenerla como amiga y la quería, algo a lo que ella correspondió.