La advertencia que reconocida actriz le hizo a JLo sobre su matrimonio y esta ignoró

La relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck sigue siendo de las más polémicas de Hollywood ante los rumores de divorcio que surgieron hace unas semanas atrás y la distancia que ambos han mantenido desde entonces.

Los apodados Bennifer han sido objeto de criticas y hasta burlas ante el posible desamor que muestra el actor en las salidas junto a su esposa, por lo que en medio de rumores se ha podido conocer las palabras de una recocida actriz le hizo a JLo sobre su polémico romance.

Recordemos que la pareja retomó su compromiso luego de haberlo pausado hace dos décadas por culpa de la presión mediática en la que quedaron envueltos y aunque esperanzaron a muchos sobre las segundas oportunidades, hay quienes no confiaron en su amor.

La advertencia que recibió Jennifer Lopez de una actriz

Aunque Jennifer Lopez no suele presumir la relación que mantiene con otras famosas, al parecer mantiene una gran amistad con Jane Fonda, quien incluso se tomó el atrevimiento de opinar sobre lo que podría volver a enfrentar al casarse con Ben Affleck.

“Lo primero de todo, quiero que sepas que no sé muy bien por qué, pero me siento muy unida a ti y a Ben y realmente quiero que esto funcione. Sin embargo, hay algo que me preocupa... Es como si intentaras demostrar algo en vez de vivirlo sin más. En todas las fotos salís besándoos, abrazándoos…Vas a exponerte para que te machaquen otra vez”, dijo acusando a la diva del bronX de hacer alarde sobre su amor.

Sin embargo, JLo no se tomó a mal sus palabras y resaltó lo protectora que puede llegar a ser la veterana con ella.

“Así es como vivimos la vida”, le respondió a Jane.

De igual manera, la intérprete le hizo saber que tenía razón pero no se negó la oportunidad de volver a confiar en el amor.

“Es emocionante y también aterrador... Tienes razón, me estoy exponiendo. Pero no sé hacerlo de otra forma”, agregó.

Jane también recordó el momento incómodo que vivieron Jennifer y Ben durante los Premios Grammy en donde fueron captados por las cámaras y se convirtieron en la burla del momento al puto de convertirse en memes por los gestos de desagrado de Affleck.

“Me preocupó todo lo que pasó, parecía tan infeliz… Cuando la gente te mira y ve tu vida, no sé, es difícil. ¿Cómo puedes tener algo de lo que quejarte?”, comenta Fonda.

Lopez y Fonda mantienen una amistad cercana luego de haber trabajado juntas en la película ‘La madre del novio’ en 2004.