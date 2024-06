Lenny Kravitz confirma show en Chile: ¿cuánto valen las entradas y cuándo se ponen a la venta?

Luego que se generara una gran expectación por un misterioso anuncio que realizarían en conjunto las productoras DG Medios y Lotus, durante el mediodía de este lunes 24 de junio se confirmó el concierto que el cantante estadounidense Lenny Kravitz dará en Chile en diciembre de este año.

PUBLICIDAD

En concreto, el rockero de 60 años llegará con su “Blue Electric Light Tour” el próximo 4 de diciembre al Movistar Arena, en el Parque O’Higgins, donde promete tocar los temas favoritos de Blue Electric Light, además de los más recordados clásicos de su obra.

La presentación en Chile de Lenny Kravitz se confirma luego que durante la jornada de este domingo el propio cantante confirmara las primeras fechas Sudamérica, específicamente en Sao Paulo, Brasil, y Bogotá en Colombia, donde estará el 23 de noviembre y el 11 de diciembre respectivamente.

Lenny Kravitz en Chile: cuándo empieza la venta de entradas

En ese sentido, el intérprete de canciones como ‘Are you gonna go my way’, ‘Fly away’, ‘Again’ y ‘I belong to you’, se presentará en el país para el total deleite de sus miles de fanáticos y fanáticas, quienes desde ya pueden comenzar a prepararse para la preventa y venta de entradas.

Así, la preventa se realizará a través del sistema Puntoticket en forma exclusiva para los clientes del Banco de Chile este miércoles 26 de junio a las 11:00 horas, mientras que la venta general se iniciará el 28 de junio a las 11:01 horas o “al agotarse la preventa” del banco.

En tanto, los precios -a los que hay que sumarle el cargo por servicio- van desde los $48 mil para las ubicaciones de “Tribuna” y “Accesibilidad Universal” y los acompañantes, hasta los $145 mil para quienes adquieran tickets en “Platea Zafiro”, a un costado del escenario, mientras que para quienes quieran estar frente al artista en “Cancha Frontal” el valor es de $110 mil más cargo por servicio.