Luego de 8 años de silencio Ronny Dance reaparece para el duelo entre Chile y Argentina por Copa América

El año 2017 fue la última entrevista que Ronny Munizaga, más conocido como Ronny Dance, concedió a un medio de comunicación nacional, a solo pocos meses de haber llegado a Estados Unidos donde ha permanecido hasta el día de hoy.

Sin embargo, este no es cualquier día para los chilenos que viven en Nueva York, menos para los que habitan Nueva Jersey -como es el caso de Ronny Dance- ciudad en la que este martes la selección chilena de fútbol enfrentará a Argentina en su segundo partido de la Copa América.

Fue gracias al pasado futbolero del exchico Mekano que dimos con su próximo paradero: el Estadio MetLife de Nueva Jersey, donde alentará a La Roja junto a su familia.

“Es como cumplir un sueño ver a Chile en el extranjero”, nos responde desde Estados Unidos el exchico Calle 7 sobre el encuentro ante los trasandinos y si bien cree que “será un partido apretado”, está confiado en que los dirigidos por Ricardo Gareca se quedarán con el triunfo: “podría ser un 1-0 o 2-1 para Chile. Puede que andemos por ahí”.

De hecho, aseguró que “no sería la primera vez. Si bien las últimas dos veces fue por penales, ya se les ha ganado a los argentinos, además que los jugadores de la selección chilena tienen el tremendo corazón”.

Tricampeón

Ronny Dance nos explicó que aunque en la zona donde vive él no hay muchos chilenos, sí existe “entusiasmo de los compatriotas que viven en el estado por el partido”, asegurando que “la Copa América es algo distinto”.

Por tal razón, le preguntamos si cree que Chile logrará su tercer título de Copa América y no tuvo dudas.

“Mira, partamos con Chile campeón. Creo que Gareca les ha devuelto esa hambre, esa pasión a los jugadores de la selección; el tipo sabe lo que hace, tuvo tremendas campañas con Perú y ahora tomó a un Chile que estaba un poco dormido”.

“Segundo, Uruguay. Me gusta mucho como están jugando con Bielsa y después iría por Argentina o Brasil en tercer lugar. Ahora, si no es Chile el campeón creo que podría ser Uruguay”, sentenció el exchico Mekano.

Ronny Dance, Orlando verano 2023. Cedida a Publimetro.

En cuanto a la ausencia de Arturo Vidal y Gary Medel, afirmó que “no hay dudas que son jugadores a los que se les va a extrañar, pero creo que cuando Gareca hizo la nómina para la Copa América no estaban pasando por un buen momento futbolístico. Además, pienso que los que están se lo han ganado, no han sido escogidos por representantes y darán la talla, aunque sin duda que se extrañara no verlos en la cancha”.

Sin embargo, sostuvo que si bien “Vidal en ese momento estaba en un nivel futbolístico muy bajo, eso no significa que no le reconozca todo lo que ha hecho por el fútbol chileno, él es un supercampeón, al igual que Medel; pero creo que de los que están cada uno tiene un peso específico importante hoy en la selección”.

Sueño cumplido

El exparticipante del reality 40 o 20 nos contó que el “Metlife es un tremendo estadio y lo mejor de todo es que queda a 15 o 20 minutos de mi hogar. Yo vivo en el área triestatal que comprende Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, por lo tanto, se nos hace cómodo, las autopistas son expeditas y de fácil acceso”.

“Por eso te digo que para quienes somos futboleros es un sueño ir a ver a la selección chilena estando en el extranjero, más aún, porque voy con mi mamá, mi hermano, un sobrino y mi esposa Javiera”, reveló en exclusiva a Publimetro Ronny Dance, sin entregar más detalles de la celebración de su casamiento en diciembre de 2022.

Ronny Dance y su esposa Javiera, Río Hudson, Nueva York 2024. Cedida a Publimetro.

La vida en NY

A sus 47 años, la exfigura de Mekano nos indica que la vida en Nueva York es “esencialmente trabajo. Quienes han estado en mi situación saben de lo que hablo, aquí los tiempos son bien reducidos para el descanso, de manera que cuando tenemos algunos días de fin de semana largo nos damos un tiempo para disfrutar, por ejemplo, en este caso con la Copa América y el partido entre Chile y Argentina”.

“Yo trabajo bastante, me levanto todos los días a las 5 de la mañana para llegar a mi empleo en una empresa de mudanza en la ciudad de Nueva York y regreso a mi casa alrededor de las 19 horas, pero ahora en verano es un poco más ocupado”, agregó.

Ronny Dance, Oculus Nueva York 2023. Cedida a Publimetro.

Por eso señala que la visita de su mamá y hermano “sin duda que me da fuerzas y me motiva para seguir sobrellevando la vida acá en Estados Unidos”, mostrándose “feliz de estar con ambos nuevamente acá”.

Visita a Chile

Además, Ronny Dance nos reveló que prontamente volverá de visita al país, “lo más probable cerca de fin de año, cuando tengamos vacaciones con mi mujer vamos a estar por Chile”.

Asimismo, señaló que seguirá apoyando a los chilenos que van a Estados Unidos, confirmando que “hace unos pocos días tuve la oportunidad de ver a Luis Slimming en Nueva York, lo había visto también por la televisión cuando estuvo en el Festival de Viña del Mar. Él es una máquina”, finalizó Ronny Dance.