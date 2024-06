¡No fue solo ella! Revelan el tatuaje que Nodal se habría hecho por Ángela Aguilar y nadie notó: qué significa

Mucho se ha hablado del tatuaje que se ha hecho Ángela Aguilar en honor a Christian Nodal en Roma, pero poco se sabe del tatuaje que él se hizo por ella.

La cantante mexicana presumió el tatuaje que se hizo en la mano con las iniciales del intérprete de De los besos que te di, CN, y muchos la han criticado.

Sin embargo, no fue la única, que se tatuó, pues revelan que él también lo habría hecho, pero pocos lo han notado.

Recientemente algunos usuarios revivieron un video que Nodal publicó en su cuenta de TikTok en la que está tatuándose y se dieron cuenta que el tatuaje estaría dedicado a Ángela Aguilar.

En el video se ve al cantante en blanco y negro mientras lo tatúan en el cuello, y lo que se tatuó fueron tres cruces negras.

Fue la usuaria @kaotica9 quien explicó el significado que tendría el tatuaje que Nodal se hizo y es que estaría relacionado con “las tres cruces” de Zacatecas que inspiró el video del tema de Ángela, Ahí donde me ven que lanzó en el 2021 y donde posiblemente hablaría de Nodal.

“¿Por qué nadie ha hablado del tatuaje de las tres cruces de Christian Nodal, ya se dieron cuenta de dónde viene? Resulta que Ángela con este video (el de su tema Ahí donde me ven) al parecer hablaba de Christian”, explicó la usuaria en TikTok mientras mostraba a Nodal en un concierto en el que se ve con su tatuaje de las tres cruces en el cuello.

“El chiste se cuenta solo”, “bueno al menos no se tatuó sus ojos o algo más”, “sigue haciéndose tatuajes por las novias que tiene, no le va a quedar espacio en el cuerpo”, “no puedo creer que se tatúe por Ángela, por Cazzu creo que no se tatuó”, y “par de ridículos estos”, fueron algunas de las reacciones en redes.