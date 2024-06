“Que pena que seas argentino porque”: Facundo González llegó con todo a pelear con Luis Mateucci a “¿Ganar o Servir?”

Este domingo se emitió un nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde finalmente se concretó la entrada de Facundo González, quien dejó la grande tras protagonizar un tenso momento con Luis Mateucci.

Todo comenzó a los pocos minutos de su ingreso, en donde el nuevo integrante del reality de Canal 13 se lanzó con todo en contra del argentino, esto debido a su conflicto con Fabio Agostin.

“Gente que admiro, gente que se ha portado mal con gente amiga mía, gente que no respeto, que no valoro, que no me importa, y gente que quiero conocer. Estoy acá para pasarla bien y poner un poquito de acción porque están un poquito quedados todos”, fueron algunas de las primeras declaraciones que emitió tras su arribo a la hacienda ubicada en Perú.

Eso sí, Mateucci no se dejó intimidar por su el nuevo participante y le respondió: “¿Por qué estamos quedados según vos?”, le preguntó. “No estoy hablando de ti”, expresó Facundo.

“Hablaste en general”, atacó nuevamente el argentino. “Yo hablo por lo que veo y por lo que me cuentan”, volvió a reiterar González, en tono más serio.

“Yo creo que tienes que entrar, conocer a la gente y después sacar conclusiones”, acotó Mateucci. A lo que Facundo respondió: “Por su puesto (pero) contigo es otra cosa que prefiero no tocar el tema ahora. Que pena que seas argentino porque los argentinos me caen bien, pero tú no”.

Luis: una vergüenza

Acto seguido, Karla Constant le preguntó al nuevo participante por su ingreso a “¿Ganar o Servir?”, pero Luis interrumpió diciendo que quiere conocer en competencia a Facundo.

“Pasó vergüenza hace poco este hombre cuando compitió con Fabio. Parecía que competía con un niño de 5 años”, se burló el amigo personal de Fabio Agostini y ahora, otro enemigo de Mateucci.