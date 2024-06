“Se desbloquean niveles de deshonestidad”: Así habló Cazzu sobre su vida privada

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se ha convertido en una de las mujeres más comentadas y apoyadas del momento luego de su separación con Christian Nodal y tras conocerse el rápido romance de este con Ángela Aguilar, pese a que la argentina apenas cuenta con nueve meses de haber dado a luz a su hija Inti.

Aunque han sido muchas las criticas que ha recibido la llamada ‘Jefa del trap’ por su estilo irreverente, lo cierto es que en cada una de sus entrevistas logra mostrar su verdadera esencia y ganar seguidores con su humildad y madurez.

Ha sido durante una de estas entrevistas en las que Cazzu ha hablado sobre su vida privada sin pensar en que sus palabras llegarían a convertirse en parte de su futuro.

Esto dijo Cazzu sobre la deshonestidad

Cazzu se ha encargado de ser bastante reservada con su vida privada, pero para su sorpresa ha quedado posicionada entre las tendencias, aunque por suerte, ha sido bastante el apoyo que ha recibido ante la solidaridad que han tenido con ella hombres y mujeres.

La argentina ha preferido mantenerse alejada de las redes sociales en medio de las criticas que han enfrentado Nodal y su nueva novia Ángela Aguilar, pues ella ha preferido enfocarse en la crianza de su hija Inti y su su carrera.

La intérprete llegó a conversar sobre el miedo que sentía por la exposición y lo que sucedía a su alrededor, pero en especial por la maldad que existe en las redes sociales. Además, de la posible deshonestidad entre quienes la rodeaban.

“Ahora es cuando más miedo me dan las cosas porque encuentro mucha, voy viendo como se desbloquean niveles de maldad, de insensibilidad, de maldad… Yo siempre tuve como esa obsesión por controlar todo lo que me sucede y todo lo que sucede a mi alrededor y todo lo que siento y todo lo que hago y mis decisiones. Cuando uno empieza a un lugar que es más amplio se te escapa todo y no sabes si esas personas realmente son lo que vos pensás que son y son como un montón de problemas existenciales en los que tipo no puedes dormir”, dijo durante una entrevista.

Usuarios en Internet no han dudado en exponer el gran corazón que tiene la argentina, ante la sensibilidad mostrada en un mundo donde los artistas son duramente criticados.

“Tiene un corazón noble todos creyendo que era diferente solo por los tatuajes”, “Cazzu en sus entrevistas y canciones sin querer hablo de su futuro”, “Una mujer muy madura y humilde”, “No conocía mucho de ella, pero me he dado cuenta por las entrevistas que Cazzu es una persona muy noble, humilde, sensible, sencilla y honesta. Parece una buena persona y una buena mamá”, han comentado.