A días de entrar a ¿Ganar o servir?: Nicolás Solabarrieta y Guarén sufren frustrante impase en Brasil

Hace unos días atrás Valentina Torres, conocida como Guarén, publicó una foto desde Brasil junto a Nicolás Solabarrieta, junto a la pareja del momento, la influencer Cata Vallejos y el futbolista Pablo Galdames, exnovio de Vesta Lugg. Ahora, se entendió el por qué del encuentro.

Fue el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara quien contó el impasse que sufrieron en el aeropuerto de Río de Janeiro, lugar donde quedaron varados luego que la aerolínea no les reconociera la compra de los pasajeros aéreos. Aunque, sí les realizaron el cobro desde la cuenta bancaria.

Fue a a través de un video que el exparticipante de Tierra Brava realizó sus descargos, principalmente porque no iban a lograr llegar a un compromiso laboral. Precisamente, su ingreso al otro reality de Canal 13 ¿Ganar o servir?.

“Quiero contar una pésima experiencia con Sky. Estoy en Río de Janeiro y el día sábado compré pasajes para devolverme a Santiago porque mañana en la mañana muy temprano tengo que trabajar”, reclamó.

“Compré mis pasajes, me cobraron en el banco, me llegó el comprobante de Banco de Chile y nunca me llegaron los pasajes. Y, ahora, llego al aeropuerto y no me dejan embarcar”, señaló en su hisroria de Instagram, junto a Valentina.

“Me dicen que nunca se hizo la reserva, que tengo que reclamarle al banco porque ellos no tienen nada que ver pero, claro, para cobrar sí que no tienen problemas, pero para embarcarte sí se te complica la cosa”, criticó duramente, consignó Página 7.

El mayor problema que complicaba a la pareja es que debían volver a Santiago para emprender vuelo rumbo a Perú, con el fin de incorporarse a las últimos días de grabaciones de ¿Ganar o servir?. Pero, la ayuda llegaría recién al otro día.

“Cuando al fin me contestaron pidieron enviar toda la información y que iban a resolver el caso en 24 horas. Yo no tenía 24 horas....No hemos tenido ningún tipo de respuesta. Guarén está durmiendo de lo cansada. Deberíamos estar en Santiago ya. No nos han dado ninguna solución. Me dijeron ‘puedes esperar hasta mañana a ver si te dan una respuesta’. Y es como ‘¿me están huev...?’”, dijo indignado.

Nico y Guarén varados en Brasil

Finalmente, contó que compraron pasajes en otra aerolínea, pero para su mala suerte el vuelo se retrasó.

“Me tuve que comprar un pasaje en Latam y, no lo puedo creer, estamos literalmente embarcando y dice que el vuelo está atrasado por dos horas. Yo no lo puedo creer. Te lo juro, parece que todo quiere que me quede en Rio. Me voy a quedar acá”, lamentó.