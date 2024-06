“Es lo mejor que me han podido hacer”: El tierno gesto de Faloon Larraguibel con Oriana Marzoli que generó sorpresa en “¿Ganar o Servir?”

Durante el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?”, se llevó a cabo un sensual desfile de parte de las participantes del encierro, en donde mostraron todo su desplante en la pasarela con looks de lencería y ropa actual.

En esta actividad, los hombres debían escoger a la mejor modelo y la ganadora recibirá el premio de poder vestirse como el 2024 por 24 horas y podía escoger una amiga que la acompañara en este tiempo.

Hubo tiempo también para que las mujeres contestaran preguntas estilo “Miss Universo”, en donde hablaron sus preferencias y las pusieron en situaciones en donde debían escoger a uno de los participantes para irse a una isla desierta, tener un romance, entre otros escenarios.

El inesperado gesto de Faloon

Según la votación de los hombres, la ganadora del desfile fue Faloon. Sin embargo, la exZona Latina escogió ceder su premio a Oriana y Fran para permitirles vestirse con ropa moderna por un día, argumentando que a ella la hace feliz ver a otras personas felices.

“La verdad es que yo estoy súper cómoda con la ropa de acá, pero a ellas les gusta mucho arreglarse y entonces es un regalito para ellas”, argumentó Faloon, y ambas mujeres se lo agradecieron afectuosamente con un gran abrazo.

“Es lo mejor que me han podido hacer, es el mejor regalo. Me parece increíble y de verdad gracias... Ya últimamente no estamos peleando, así que lo encuentro coherente en esta ocasión”, aclaró la española, agregando que estaba sumamente feliz por la acción, y totalmente sorprendida por el gesto.

Para los demás fue tan sorpresiva la decisión de Faloon, tanto que Facundo González no tardó en reclamar a viva voz. “Esa amistad no se la cree nadie, no se nota real”, indicó.

Luego del desfile, Oriana se quejó con Facundo por no haber ganado y por no votar por ella. “Agradezco el gesto de ella, porque nos hemos peleado, pero no me puedes decir que su look era mejor. Me da rabia, me ha dado ilusión tener mi corona”, reclamó la española.