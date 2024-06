Hasta pateó su casco: Gala Caldirola vivió momento de furia tras convertirse en la nueva nominada de “¿Ganar o Servir?”

En el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?” se llevó a cabo una nueva competencia individual de mujeres, en donde Gala Caldirola no pudo con la prueba y terminó quedando última, convirtiéndose en la primera nominada de la semana.

PUBLICIDAD

En esta ocasión, las participantes tuvieron que pasar por un circuito de vallas para obtener las monedas, disputa que fue liderada de inmediato por Camila Recabarren, quien resultó ganadora de la preciada inmunidad.

Eso sí, para la sorpresa de todos y todas curiosamente fue Gala, quien se encuentra lesionada, la más lenta. De hecho, en más de una ocasión reclamó que estaba mal su estructura y también abandonó la prueba cuando Mariela Sotomayor la adelantó.

Acto seguido y tras ver que quedó última en la prueba, Caldirola pateó su casco en frustración y lo lanzó al otro lado del área de competencia.

“No fue por un tema físico, fue más de paciencia. Me siento súper frustrada, tengo una rabia”, indicó entre lágrimas Gala en la conversación con Karla Constant.

Mariela, en tanto, dijo sentirse feliz por haber terminado la competencia. “No haber salido en último lugar es un pequeño gran logro”, afirmó la periodista, y Camila y Faloon pidieron un aplauso para ella.

Posteriormente, Gala siguió hablando de la situación con sus compañeros en la casa, asegurando que aún le daban ganas de llorar por la frustración puesto que no era una competencia que requiera mucho esfuerzo físico.

PUBLICIDAD

Gala Caldirola | Ganar o Servir

Oriana pasó a ser sirvienta

Finalmente Recabarren, quien fue la mejor sirvienta, escogió cambiar su puesto con Oriana Marzoli, por lo que la española pasó a servir a Pangal.

“Insoportable. Lo quiero pero de lejos, me jode mucho, se va a aprovechar mucho”, exclamó Marzoli sobre el rol que le tocó con el deportista. Aunque se mostró feliz porque ahora estará cerca de Facundo González, su nuevo interés amoroso dentro del reality de Canal 13.

Posteriormente, Camila explicó a sus compañeros que ya no se siente bien en “Resistencia”. “De aquí para adelante estoy más individualista, no me siento cómoda con mi equipo. Me gustan los equipos cuando funcionan de verdad, no de la boca para afuera. Si me llevan a eliminación voy a nominar a quien sea”, adelantó.