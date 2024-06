“Me quería pegar”: La broma de Sergio Freire que enfureció a exchico reality en antiguo programa

Un antiguo y tenso malentendido recordó Sergio Freire con un exchico reality, quien incluso quería agredirlo luego de contar un chiste sobre él.

Durante la conversación con Claudio Micheaux en el podcast “De qué se habla”, el standapero señaló que ese conflicto sucedió en el primer episodio en que participó como jurado del programa “Salta si puedes”, por las pantallas de Chilevisión.

Freire estaba evaluando los piqueros de los concursantes junto a Fran García- Huidobro, Tomás González y Sebastián Keitel, claro que en realidad su función no era precisamente calificar el estilo y desepeño de los saltos en el deporte acuático.

“Yo dije ‘oye, yo no sé nada de piqueros, no sé de natación’. (Me dijeron) ‘no, sí tu tienes que hacer chistes nomás’”, rememoró sobre la previa del programa.

“¿Por qué nombre te llamo?”

“Yo les veía y todos anotaban, y yo sólo anotaba hue… Los veía, chiste y chiste. Después cuando me pedían nota, yo puro hue…”, sinceró.

“En el primer día no les dijeron eso a los concursantes y como tres se enojaron brígido”, aseguró el exintegrante de “El Club de la Comedia” acerca de su experiencia inicial en el espacio.

No obstante, hubo un concursante que realmente se irritó con el humor de Freire. Este fue Uri Uri Pakomo, exmodelo que se hizo conocido por su participación en algunos reality show como “40 ó 20″ y “Amor a Prueba”.

“Me quería pegar”, contó Sergio, quien explicó que “él no me conocía y le digo ‘Uri Uri, disculpa, ¿por qué nombre te llamo? ¿Por Uri o por Uri?’”.

“Y me dice: ‘Uri Uri es un nombre’. Yo dije ‘ah, como Guru Guru’. Se enojó más que la cresta. Se enojó caleta y como que ahí cacharon que había uno (de los jurados), que era yo, que iba a webe… no más”, narró sobre lo ocurrido.