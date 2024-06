Melina Noto asegura que retomar sus estudios de periodismo deportivo le han ayudado a lidiar con la ausencia de Pangal

Melina Noto reconoció este martes que el haber retomado sus estudios de periodismo deportivo de forma virtual en el TEA y Deportea de Argentina le ha ayudado a lidiar de mejor forma con la ausencia de su pololo, Pangal Andrade, quien en la actualidad se mantiene en el encierro del reality “¿Ganar o servir?”, de Canal 13.

La modelo argentina, que estos días se sumo al área deportiva de la señal de Andrónico Luksic con motivo de la disputa de la Copa América (también forma parte del elenco estable de TNT Sports), no ha parado ni un solo día desde que su pareja ingresó al programa del 13, y uno de sus nuevos desafíos, los estudios de periodismo, si bien le suman mayor cansancio a sus actividades diarias, le ayudan a mantenerse lo suficientemente ocupada para no sentir la ausencia de Andrade.

Los nuevos desafíos de Melina Noto

“Ha sido duro retomar, pero también ha sido gratificante, porque estoy a la mitad de terminar una carrera, por fin, porque había estudiado tres años de contabilidad, dejé el tercer año, de cuatro. Pero ha sido duro, porque la verdad es que congeniar el trabajo con el estudio es muy difícil. Ahora estoy en dos canales”, contó en lun.com la modelo, quien debió “dejar stand by” sus estudios tras la muerte de su hermano.

“Tuvo muerte súbita y, en verdad, no pude seguir estudiando. No era factible en esos momentos, emocionalmente. Lo dejé básicamente así, tirado”, agrega Melina, quien ahora reconoce estar más preparada para enfocarse en sus estudios.

“La verdad es que es difícil, es muy sacrificado, pero también sé que es algo que quiero y que me va a ayudar mucho en mi carrera en general. Es como una validación final, por decirlo de cierta manera”, explica Noto, que en este nuevo paso por las aulas ha aprobado todas las asignaturas, con calificaciones que van desde la media alta a la excelencia académica.

“Tengo todo sobre 8. No tengo 10 en todo, voy a ser muy sincera”, reconoce la modelo, quien asume que sus estudios y la gran cantidad de trabajo han sido un buen complemento para no extrañar tanto a su novio.