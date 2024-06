¿Palo para Alexis Sánchez?: Sabrina Sosa lanzó duro descargo contra galán que la quiso “engrupir”

La reconocida modelo trasandina radicada en Chile, Sabrina Sosa, compartió un particular video en sus redes sociales este pasado lunes. En el clip, la conductora de TV lanzó una feroz indirecta en contra de un galán anónimo, que no quiso nombrar, y al que había descubierto en una fatal mentira.

“Me sigue diciendo que es soltero, pero no lo está”

“Les voy a contar algo mientras me termino de maquillar. Hoy me levanté de malas, porque ayer en la noche, resulta que había un chico que me estaba queriendo engrupir. Y la cosa es que se hacía el soltero, de hecho me sigue diciendo que es soltero, pero no lo está”, soltó la ex de Claudio Valdivia.

En ese sentido añadió: “Hoy en día es tan fácil saber si una persona está o no soltero con las redes sociales y todo lo que existe, y obvio que uno lo va a descubrir”.

Pero eso no es todo. Sosa dio a conocer que decidió contactarse con quien sería la pareja del mentiroso galán para confirmar sus sospechas.

“Me molesta mucho porque uno dice ‘a esta edad’ de verdad uno necesita mentir para intentar llegar a alguien. Bueno y le escribí a la chica, nunca lo hago, nunca, porque uno no sabe si puede agrandar el drama, y ya se arreglaron, ya fue”, dio a conocer.

Enseguida, la trasandina dio a conocer su molestia con la situación y compartió una reflexión al respecto. “Pero dije, en verdad, cuando uno guarda las cosas lo van a seguir haciendo mil veces. Pero me molesta mucho (...) a veces pienso que vacía la persona que tiene que hacer eso”, sentenció.

¿Para quién es el “palo”?

Fue en este contexto que Cecilia Gutiérrez, periodista del programa “Sígueme” de TV+, se encargó de arrojar luz sobre el asunto y dar a conocer quién sería el sujeto en cuestión. Según reveló, la indirecta de Sabrina Sosa estaba dirigida nada menos que a Alexis Sánchez.

Cabe destacar que desde hace algún tiempo, los rumores han vinculado a Sosa con el futbolista chileno, aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su supuesto vínculo.

Este fin de semana, la periodista filtró fotos y la identidad de la supuesta polola del futbolista. Se trataría de una joven italiana llamada Ilaria Cancian, y con quién estaría disfrutando su paso por EE.UU en medio de la Copa América. Sin embargo, Sánchez negó dicha relación en sus redes sociales.