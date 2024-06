“Por andar jugando a dos bandos se queda solo”: Raimundo se llena de críticas tras ataque de celos a Oriana Marzoli por acercamiento con Facundo

Al parecer el romance entre Oriana Marzoli y Raimundo Cerda dentro del encierro de “¿Ganar o Servir?” está a pocos días de terminar, y es que la llegada de Facundo González cambió todas las fichas del juego.

De hecho, el ingreso de este nuevo participante despertó todas las inseguridades del exGran Hermano, quien está claro que podría perder a la española a solamente unas horas de haber empezado el coqueteo.

En este contexto en donde Raimundo quiso saber cuáles eran las intenciones de Oriana y tener una seria conversación.

Según el adelanto del nuevo capítulo del reality de Canal 13, el joven de 25 años Cerda irá donde Oriana a aclarar qué pasará de ahora en adelante tras recibir un consejo de Luis Mateucci, esto debido a que la española puso sus ojos en el recién llegado, dejando confusión sobre el futuro de sus acercamientos y juegos con Rai.

“No me gusta que hayan cabos sueltos, ¿es primera vez que ves a este hueón?”, preguntará Rai a Oriana, quien se acercó casi corriendo en donde estaba Marzoli con Fran Maira.

La reacción de las redes sociales

La acción del exparticipante de “Gran Hermano” generó una ola de reacciones en las diversas redes sociales, en donde criticaron su actitud puesto que, según los cibernautas, él hizo lo mismo cuando estaba con Gala Caldirola, por lo que no tendría por qué reclamar.

“Yo pensé que tenía perso, pero Rai la caga ! Jajaja pidiéndome explicaciones a Oriana ahora. Desde mañana comenzaremos a ver cómo se derrumba el “Toro” y por andar jugando a dos bandos se queda solo”; “El Rai que le baje dos pueblos a su actitud del despechado Porque Oriana no tenía nada con él, pero él mismo fue el que le dijo a gala que sólo fue a pasarla bie; nada serio, ni sentimientos y ahora qué pasó pues papito”; “El Rai es aweonao, caliente, chanta, penca , pero no lo encuentro mal tipo… Me cae re bien se nota que tiene buen corazón.. jajaj tiene buen fondo, sólo que la caga mucho y no sabe asumir”; “hace unas semanas el no le debía explicaciones a gala, bien penca po”; escribieron los usuarios de X (exTwitter).

Reacción escena de celos de Raimundo a Oriana | Ganar o Servir

