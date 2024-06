Revelan cuál sería el detonante del fin del matrimonio de Coté López y Mago Jiménez: “Lo tuvo que ir a buscar…”

En las últimas horas, surgió nueva información sobre la ruptura definitiva entre María José “Coté” López y el ex futbolista Luis “Mago” Jiménez. Según dieron a conocer, el pasado viernes, Jiménez habría protagonizado un particular incidente, el que sería el detonante de esta separación.

El pasado fin de semana, Coté López utilizó su cuenta de Instagram para confirmar su quiebre definitivo con Mago Jiménez. “Estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta atrás”, declaró la empresaria en respuesta a la pregunta de una de sus seguidoras. López añadió: “Para Luis, siempre lo mejor de la vida, fui muy feliz y me quedo con eso y nuestra hermosa familia. La decisión es de mutuo acuerdo, espero no me sigan preguntando más”.

A pesar de que ninguno de los dos se ha referido a los motivos de esta nueva ruptura, sus seguidores no han dejado de especular en torno al mediático quiebre.

Es importante mencionar que esta separación se produce en medio de una polémica familiar que envolvió a la familia López Jiménez. Recientemente, el hijo mayor de Luis Jiménez, Diego, acusó a Coté López de querer distanciarlo de su padre y sus hermanas. Si bien la influencer dio a conocer que se reconcilió con su “hijastro”, no habría corrido la misma suerte dentro de su relación marital.

“El viernes él tuvo un incidente en su camioneta…”

Con respecto a las razones que habrían llevado al mediático matrimonio a ponerle fin a su vínculo, la periodista Cecilia Gutiérrez, a través de sus redes sociales, dio a conocer una teoría sobre un presunto accidente vehicular en el que Jiménez habría estado involucrado el viernes pasado.

Según reveló el incidente ocurrió cuando Jiménez salía de una grabación de su programa. “El viernes él tuvo un incidente en su camioneta saliendo de una grabación de su programa. No hubo constatación de lesiones, no hubo denuncia en Carabineros porque no hubo lesionados”, afirmó la periodista.

En ese sentido agregó que “la Coté lo tuvo que ir a buscar... entonces, me imagino que para ella también es complejo tener que andar en esta, (pues) habla un poco de la situación del Mago”.

Además, la comunicadora especuló que el accidente podría haber influido en la decisión de López de hacer pública la separación: “Me imagino que (el accidente) tiene que ver con apresurar la decisión de ella de comunicarlo públicamente”.

Finalmente, la periodista concluyó en sus historias de Instagram: “Yo creo que lo del viernes, que afortunadamente no hubo lesionados, igual habla un poco de la situación”. Con estas declaraciones, se abren más interrogantes sobre los verdaderos motivos detrás de la ruptura de una de las parejas más mediáticas del país.