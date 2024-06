“Te gusta estar así coqueteando y tirando piropos”: Daniela Colett protagonizó escena de celos tras comentarios de Luis Mateucci sobre sus compañeras

Daniela Colett protagonizó una escena de celos, esto luego de perder la paciencia con Luis Mateucci tras lanzar coqueteos comentarios a sus compañeras de encierro en una actividad.

Todo comenzó en el desfile de lencería y ropa de actualidad que se llevó a cabo durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde el ex de Daniela Aránguiz lanzó más de un piropo a las participantes que participaron de la dinámica.

Sin embargo, no pensó en las consecuencias, y es que a la exesposa de Eduardo Vargas no le gustan estos juegos y se lo dejó bastante claro en una conversación posterior.

“Te gusta estar así coqueteando y tirando piropos. Ya van varias que me doy cuenta. No me gusta porque yo no hago eso”, se quejó la brasileña, reclamando que hace algunos días le había comentado que siempre andaba “tirando cositas lindas” a las demás.

“No te podés enojar por eso. Yo no hice nada, estaba Austin al lado cagado de la risa y no estaba diciendo nada raro. Todos webiaron a todos”, explicó el argentino, esto en relación al comentario que le hizo a Fran Maira sobre que era un “ángel caído del cielo”.

Tras escuchas estas palabras, Daniela le sugirió que cambiaran de señores, para que ella pueda estar con Palao y él con Maira. “Te haces el hueón”, le dijo al trasandino.

La reconciliación

Eso sí, minutos después Luis se acercó a Daniela mientras estaba conversando con los demás participantes y quiso reconciliarse.

“Enojadita”, le dijo en un tono tierno, para posteriormente darle un beso. “Sólo lo dije porque estaba de azul (...) Yo te elegí primero pero como que después te apagaste con la otra ropa. A Oriana le pasó lo mismo, como que se apagaron”, argumentó, sobre la segunda vestimenta. Asimismo, agregó que el color que eligió la producción le jugó en contra por su color de piel.

Acto seguido, la conversación fluyó totalmente normal entre ambos y comenzaron a hablar sobre el pequeño chascarro que sufrió Daniela al principio del desfile.