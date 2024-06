“Una frase me hizo decir ‘tengo que salir de aquí’”: expareja de Diego Urrutia detalla por qué terminó la relación

Tras conocerse la relación entre Carla Jara y Diego Urrutia, una expareja del comediante salió a levantar banderas rojas contra él, advirtiendo que la exMekano no sabe con la chichita que se está curando.

Fue en el podcast de Cecilia Gutiérrez, editora de espectáculos de Publimetro, donde contó detalles de cómo fue su relación de tres años con el triunfador de Viña del Mar. Palabras que no dejarían muy bien parado al humorista.

“El primer año fue el más bonito, los primeros meses, cuando publicaba fotos conmigo. Después tuvimos nuestra primera discusión, que no recuerdo bien por qué fue, y dejó de subir fotos conmigo, porque ‘no quiero que me vean contigo y después vean que terminamos’”, contó en conversación con Manu González y la panelista de Sígueme.

Por lo mismo, reveló que “algo que me dolía mucho era que no le gustaba que nos vieran en público tomados de la mano. Él justifica que se le hacía ‘incómodo andar de la mano’; así que si lo ven con la Carla Jara tomado de la mano, para mí será súper irónico (...) Él me dijo que a él siempre le habría interesado que yo fuera famosa para poder subirme a las redes”, agregó respecto al romance que terminó en febrero pasado.

Sin bien contó cosas buenas de Urrutia -como que la ayudaba económicamente para realizar sus actividades de danza en las escuela de ballet Las Pircas y animarla en un complejo estado de salud- también dejó entrever que el joven tenía actitudes algo negativas, como sacarle en cara la misma ayuda brindada.

Expareja habla de relación con Diego Urrutia

Por ejemplo, en caso de compartir publicidad en sus redes para promocionar una rifa, supuestamente le habría pedido la mitad de las ganancias o le recordada que él la ayudó a superar la enfermedad de trastorno de conducta alimentaria (TCA).

“Me decía ‘ya, pero te cobro el 50%’”, “yo te ayudé a salir de tu enfermedad’”.

Pero, la frase que más le molestó fue cuando le dijo “‘Sofi, cuando tengas el orden en la casa, ahí recién voy a pensar en tratarte como una polola’...”, recordó. Según contó la joven, eso fue “una frase que me hizo decir ‘tengo que salir de aquí’”.

Finalmente, dijo tajante que “él quería a alguien conocida, famosa”, opinó Sofía. “Conociéndolo, encuentro que está bien que esté andando con alguien, pero sé que Carla Jara después de un tiempo conocerá al verdadero Diego, y veamos ahí qué va pasar”, sentenció.