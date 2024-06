“A los besos”: Aseguran que Maite Orsini llegó con otro hombre a celebración de conocido político

A los besos con otro hombre. Así habría sido vista Maite Orsini durante la celebración privada del cumpleaños de un conocido político en un bar del sector oriente de la capital. Fiesta que fue a puertas cerradas, pero que no impidió que trascendiera el rumor.

PUBLICIDAD

Así lo contaron en el programa Que te lo digo, revelando que la fuente que desclasificó el chismecito, sería una persona que conoce a la diputada en cuerpo y alma.

“A ese cumpleaños llegó Maite. Pero no llegó con Jorge Valdivia, sino que con un hombre que no tenía ningún tipo de connotación pública. Un hombre con el cual no solo se paseó de la mano dentro del lugar...sino además, también la vieron a los besos”, reveló Sergio Rojas.

Además, agregó que, según los comentarios de los asistentes al ver la romántica escena y apasionados ósculos a vista y paciencia, el objetivo era “sacarle celos a Jorge Valdivia (...) Ella se preocupó que Jorge se entere”, señaló animador de Zona Latina.

¿De quién era la fiesta?

Si bien, en el programa hablaron que el cumpleaños habría sido de Fulvio Rossi, su expareja, los mismos televidentes corrigieron la información aclarando que su natalicio es en el mes de septiembre. Pero, quien sí estuvo de cumpleaños a principios de junio fue Felipe Kast, precisamente el 9 de junio.

Lo llamativo de la fecha, es que en ese momento, tanto la diputada como Valdivia se habían dejado de seguir en sus respectivas cuentas de Instagram, lo que daba a entender el término de la relación de amor. Esto, tras las declaraciones que realizó la scort Natthy Chilena, acusando al exfutbolista de infidelidad y estar 17 horas junto a ella.

Respecto a la diferencia de partidos políticos, hay que destacar que Jorge Valdivia tampoco era muy cercano a la izquierda cuando conoció a Orsini. Por lo tanto, las ideologías no serían un inconveniente a la hora de compartir amistosamente fuera del Congreso.