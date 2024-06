Autoridades señalan que ‘varias personas’ podrían ser acusadas por la muerte de Matthew Perry

Una fuente de investigación policial reveló a la revista PEOPLE que la pesquisa sobre la muerte por ketamina de Matthew Perry está “cerca de su conclusión” y que las autoridades consideran que “varias personas” deberían enfrentar cargos. La decisión final sobre si presentar cargos recaerá en la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, que el martes 25 de junio respondió con un “sin comentarios”.

La estrella de “Friends” falleció el 28 de octubre a los 54 años. Su muerte fue declarada accidental. Un informe de autopsia obtenido por PEOPLE en diciembre mostró que murió por efectos agudos de ketamina, con factores contribuyentes que incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y efectos de buprenorfina, un medicamento utilizado para tratar el trastorno por uso de opioides.

La muerte de Matthew Perry fue declarada como accidental

En diciembre, el Médico Forense del Condado de Los Ángeles cerró su investigación sobre su muerte, según informó PEOPLE en ese momento. En mayo, el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informó a PEOPLE que, después de que el médico forense publicara su informe, comenzaron una investigación sobre las circunstancias de su muerte por sobredosis.

Una fuente de investigación del LAPD dijo a PEOPLE en mayo que el departamento había estado trabajando con la DEA y el Inspector Postal de los Estados Unidos para determinar el origen de la ketamina que mató a Perry. La investigación policial comenzó en diciembre, después del informe del médico forense.

El 25 de junio, PEOPLE solicitó información a la DEA, pero no recibió respuesta inmediata. Perry estaba sometiéndose a terapia de infusión de ketamina en el momento de su muerte, según su autopsia. Un año antes de su fallecimiento, Perry habló abiertamente en su autobiografía “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” sobre sus luchas con la adicción.