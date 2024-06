Carla Jara estrenó nueva canción hecha para la pista de baile: “¿Dónde están los hombres que no están funados?”

En un movimiento que promete sorprender a sus seguidores, Carla Jara se alió con Francesc Morales y Kassandra Romanini para lanzar una nueva canción “Conmigo No Perrita (Chica Mekano)”. Esta colaboración, que ya está disponible en Spotify, Apple Music y un lyric video en YouTube, se presenta como la versión chilena del éxito de Bizarrap con Shakira, combinando ritmos bailables con letras graciosas.

Carla Jara, conocida por su trabajo como actriz e influencer, aporta su talento y carisma a la canción. “Yo sí creo que se parece a la de Shakira porque Francesc es como el Bizarrap chileno, está trabajando con famosos chilenos como Luli y dándoles la oportunidad de hacer música bailable”, afirmó Jara.

“Me gusta la comparación con Bizarrap porque hace rato que estoy haciendo un estilo que mezcla ritmos bailables, comedia e invitados famosos”, comentó Morales. “Creo que es algo inédito en el mundo poder agarrar a alguien que siempre ha querido hacer música y darle esa oportunidad”, agregó.

Carla Jara, Francesc Morales y Kassandra Romanini Gentileza (Arval)

“No hay que dejar de creer en el amor”

El lyric video cuenta con la participación especial del modelo Fedor Sánchez, el bailarín Denis Rivera, los músicos Ignacio Corvalán, Sebastián Lobos y Vicente Petter, la ganadora a tribalera del año Dra Javo y los influencers de vida sana Matt Ute y Johnny a la Obra.

Para Carla Jara, esta canción representa una oportunidad de conectar con su público de una manera nueva y emocionante. “Creo que van a recibir la canción súper bien porque es una canción entretenida. Tiene muchas frases buenas, sobre todo esa que dice ‘No llores si te dicen mar***’”, compartió Jara, quien encontró en la música una nueva forma de expresión tras su reciente quiebre amoroso.

“No hay que dejar de creer en el amor. O sea, el amor siempre, siempre, es lo más lindo, lo más maravilloso. Volver a sentir esas mariposas, volver a sentir cositas ricas por alguien. Pase lo que pase, hay que siempre vivir el amor. Es lo más lindo. Se que se pueden identificar porque somos muchas. O sea, no solo me ha pasado a mí, sino que a miles. Después de haber pasado por este quiebre amoroso creo que uno siempre está en crecimiento, en aprendizaje, y de todo uno tiene que sacar lo positivo y aprender. Aprendí que nunca más en la vida tengo que postergarme por nadie y aprovechar cada momento, he dicho”, cerró Carlita.

El videoclip oficial de la canción se lanzará públicamente en un evento gratuito el lunes 8 de julio a las 19:30 hrs en el CityLab del CentroGam. El evento contará con la presencia de Carla, Kassandra y Francesc Morales, quienes compartirán con el público y presentarán en vivo su nueva creación.