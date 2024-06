¿Cómo es el raro síndrome diagnosticado a la hija de Christina Applegate?

Sadie, la hija de la actriz Christina Applegate, reveló que padece síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS). Así lo dijo durante el podcast ‘MeSsy” de Applegate’, afirmando que eso le ha ayudado a comprender el difícil proceso de su mamá, quien tiene esclerosis múltiple.

“ Tengo algo que se llama síndrome de taquicardia postural ortostática (POTS)... No tengo idea de qué es, pero tiene que ver con el sistema nervioso autónomo y afecta mi corazón. Cuando me levanto, me mareo muchísimo y mis piernas se debilitan mucho y siento que me voy a desmayar ”, contó Sadie, de 13 años, según reseñó Page Six.

La hija de Christina Applegate contó que sufre los síntomas del síndrome desde niña, pero en la escuela y en su casa, ignoraban cómo se sentía. En clase, no podía ponerse de pie, pero según ella, “decían: ‘Estás haciendo esto para no ir a clase. Probablemente sea solo ansiedad. Vuelve a clase’. No hacían nada por evitarlo”.

Ante el síndrome, Sadie destacó que “el hecho de que no hicieran nada al respecto definitivamente me lastimó física y emocionalmente…. Porque pensé: ‘Esto es de mala educación y me siento mal y me están diciendo que vaya a Educación Física y corra vueltas alrededor del campo de fútbol. No puedo hacer eso’”.

La adolescente dijo que también tiene misofonía, que es una condición que le provoca reacciones emocionales y físicas intensas por ruidos.

Destacó que su situación de salud le ayuda a comprender a su mamá. “Definitivamente es mucho más fácil entender lo que ella está pasando cuando tengo algo por lo que estoy pasando también”.

Christina Applegate: “Estoy triste”

Christina Applegate lamentó no haber entendido o visto que su hija sufría de un síndrome y afirmó que lo hizo por ignorancia.

“ No lo vi en casa cariño…. Estoy triste, pero te amo y sé que estarás bien. Estoy aquí para ti y te creo. Gracias por sacar esto a la luz y generar conciencia ”, dijo la actriz.

¿Qué es el síndrome de taquicardia ortostática postural que padece la hija de Christina Applegate?

Healthy Children define al síndrome de taquicardia ortostática postural (POTS) como “una afección causada por un problema en la forma en que los nervios regulan el flujo sanguíneo. Como resultado, no fluye suficiente sangre hacia el lugar correcto en el momento correcto”. Es crónico.

Según Cigna, “es una frecuencia cardíaca rápida (taquicardia) que comienza después de que usted se pone de pie. Esto puede pasar de repente hasta 10 minutos después de pararse”.

Quienes padecen POTS experimentan los síntomas al ponerse de pie: mareos, confusión mental, fatiga, visión borrosa, palpitaciones, temblores y náuseas, todo eso hace que sean intolerantes al ejercicio físico.