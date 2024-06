Diego Urrutia declina referirse a acusaciones de su expolola tras confirmar relación con Carla Jara

Tras ser acusado por una joven expolola de siempre aspirar a emparejarse con una mujer famosa, Diego Urrutia declinó referirse a estas palabras luego de ser consultado por la periodista Paula Escobar.

Cabe recordar que Sofía, quien fue expareja del comediante por tres años, señaló en un podcast que la exchica “Mekano” con el tiempo conocería la verdadera cara de Diego, pues no guardaba una buena imagen de él. Asimismo, aseguró que durante mucho tiempo el humorista mantuvo el romance a escondidas, sin permitir la exposición pública de ella como su polola.

El tema de las relaciones románticas del triunfador en el Festival de Viña fueron analizadas en la edición de este martes de “Que te lo digo”, donde además de argumentar que el oriundo de Temuco caía en el perfil de “trepador”, en el sentido que buscaría aumentar su fama a costa de la figura de Carla Jara, se comunicaron vía WhatsApp con él.

“No puedo decir mucho más”

“Estoy en Temuco, vine a ver a mi familia. La verdad no tengo mucho que decir si ya apareció en todos lados. Se supo, eso. Puedo decir que es verdad, que no es cuestión de publicidad, que yo no haría algo así por publicidad o por un show, no lo haría. Nos conocimos en TVN, en ‘Ahora Caigo’. Y eso. No puedo decir mucho más”, fue el escueto audio que envió Urrutia a Paula Escobar, en evidente referencia a la exesposa de Francisco Kaminski.

No obstante, la profesional expuso las respuestas del standapero luego de que le insistiera en las acusaciones de Sofía, su expolola, frente a lo cual Diego se limitó a indicar que, para esos temas, se comunicaran con su productora.

Escobar explicó que, pese a que le insistió, Urrutia sólo compartió el contacto de la persona que trabaja con él. Finalmente la panelista de “Que te lo digo” comentó que, al llamar a la productora, esta le preguntó de cuál programa era la consulta y, tras decírselo, habría mencionado a Sergio Rojas, conductor del espacio de farándula, para luego colgar la llamada sin mayores explicaciones ni despedidas.