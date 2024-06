“Eso fue peor que una infidelidad”: Arturo Longton hizo un mea culpa tras su romance en el reality y reveló que está soltero

Uno de los chicos reality más famosos del país, Arturo Longton, volvió a la palestra luego de su bullada participación en el encierro, “Tierra Brava”. En este espacio, él fue flechado por Cupido y se enamoró de Shirley Arica, una de sus compañeras. Sin embargo, el viñamarino estaba casado fuera del reality con su pareja de años, Daphnee Bunney.

Él fue entrevistado por su querida amiga, Pamela Díaz, con quien compartió en el reality del 13, para su programa de Youtube, “Sin Editar”, y le preguntó sin filtro si ha tenido alguna decepción amorosa. “Sí, he tenido una y las otras he decepcionado yo. Yo he decepcionado más de lo que me han decepcionado”, admitió.

La siguiente pregunta fue si había sido infiel, y un silencio se provocó en la habitación antes de que comenzaran las risas. Él comenzó bromeando de que no lo ha sido, pero después fue sincero y confesó que “he sido peor, fui un desleal, hijo de p***”.

“Eso fue peor que una infidelidad, fue una deslealtad de lo peor. Yo si pudiera retroceder el tiempo, me corto un dedo de la mano o dos para evitar toda la huea que pasó”, dijo Arturo Longton. Su amiga no pudo evitar tirar la talla y dijo “es poco...”, y ambos explotaron de la risa.

¿Está soltero?

Posteriormente, la Fiera le consultó a Arturo si es que está soltero, y él le contestó en primera instancia que sí, lo que fue recibido con extrañeza. “Estoy solo, estoy soltero”, confesó Longton y empezó a cantar de “Sábado gigante”: “soltero, soltera, soltero sin compromiso”.

De igual forma, le preguntaron si es que se encuentra disponible para iniciar una relación, él dijo que no lo está. Pamela Díaz le dijo que le comentara a las mujeres que no lo busquen, y él admitió que de todas formas, las mujeres no lo buscan.