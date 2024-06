“Fan de su constitución”: Exconvencionales Bárbara Sepúlveda y Jaime Bassa confirman su relación con romántica postal y desatan ola de reacciones

Los abogados y exconvencionales Bárbara Sepúlveda y Jaime Bassa confirmaron su relación amorosa a través de una publicación en redes sociales, desatando una ola de reacciones. Sepúlveda, abogada constitucionalista, académica, feminista y política del Partido Comunista de Chile, y Bassa, también abogado y exvicepresidente de la Mesa de la Convención Constitucional, compartieron una imagen en Instagram que confirmó el vínculo amoroso.

La foto, publicada en la cuenta de Sepúlveda, muestra a la pareja en una actitud cariñosa, con ella dándole un beso en la mejilla a Bassa, mientras de fondo suena la canción “Something” de The Beatles.

Esta revelación provocó una gran cantidad de comentarios y especulaciones entre los seguidores de ambos en redes sociales. Sepúlveda, que estaba casada con Sebastián Fierro Kalbhenn, y Bassa, padre de tres hijos, fueron objeto de una serie de reacciones tanto positivas como negativas.

Jaime Bassa y Bárbara Sepúlveda Jaime Bassa y Bárbara Sepúlveda confirman romance con romántica foto. Vía Instagram

Las reacciones en redes

En X, varios usuarios expresaron su sorpresa y emoción ante la noticia. “Estoy en shock con esta historia que subieron a Instagram. No me digan que este romance surgió en la Convención y no lo sabíamos. Bassa subía fotos hasta hace poco con su pareja. No me digan que Bárbara Sepúlveda era fan de su relación”, comentó @YenniVallejosM.

Otro usuario, @vacuna709, defendió la relación: “Bien por Bárbara Sepúlveda y Jaime Bassa, los comentarios son del terror, en estas cosas es que veo que somos culturalmente conservadores, hijos de milicos y curas”.

Las reacciones no se detuvieron allí. Frases como “Fan de su relación”, “El Benja Vicuña del derecho”, “Ese chisme es vida” y “Me parece perfecto, voy a chipear mucho a esta nueva pareja” fueron comunes entre los comentarios que inundaron las redes sociales.

Esta relación, que aparentemente podría haber comenzado durante el proceso de la Convención Constitucional, ha generado tanto apoyo como controversia, sobre todo, considerando que ambas figuras influyentes se mostraban felices en sus respectivos matrimonios.