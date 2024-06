“Fuera de hue..., ya córtenla con el muñequito vudú”: Bruno Zaretti reveló grave lesión en su ojo

Bruno Zaretti preocupó a sus seguidores y seguidoras en redes sociales luego de revelar que se encuentra pasando por un complicado problema de salud y que aún no ha podido recibir un tratamiento.

A través de su cuenta de Instagram, el bailarín brasileño explicó que las últimas semanas se ha visto afectado por un bulto en su ojo derecho, el cual no se ha podido tratar por falta de tiempo por su trabajo con el grupo Axé Bahía y que lo tiene bastante preocupado.

“A mí me tiraron meada de gato o una bujería. La otra vez tenía lo de Axé Bahía, y me salió la huevá del ojo. Todas las entrevistas de la semana salí con anteojos, porque estaba así. Ahora, esta semana tengo gira en Europa con Axé Bahía y me salió otra vez...”, expresó Bruno mediante una historia en la plataforma ya mencionada.

“Fuera de hueveo, ya córtenla con el muñequito vudú”, agregó el bailarín, dando a entender que tal vez alguien le habría hecho magia negra.

¿Qué tiene Bruno?

En esa misma línea, el brasileño también aseguró que en varias ocasiones las personas en la calle le han consultado por el bulto que tiene en su rostro, así que aprovechó la situación y detalló de que se trata de una obstrucción en el ojo.

“El mal de ojo no me va a ganar. Hoy salí a la calle a hacer mis trámites y todos me preguntaban qué te pasó en el ojo, ya no sé qué decir. ‘¿Me metieron el pic...en el ojo?’”, comentó a modo broma.

“No es un orzuelo, es una obstrucción en la glándula del ojo, me dicen que me tengo que poner la mosquita, el anillo de oro, pero no es eso, me tengo que operar la huevá, pero no tengo tiempo”, cerró el actual integrante de Axé Bahía.