Julio Iglesias ya se asoma con una lluvia de memes para seguir con la tradición

Faltan cuatro días para que inicie el mes que más memes produce en las redes sociales y los usuarios ya están ansiosos con un adelanto de contenidos. Con un divertido despliegue de creatividad, comienzan a viralizarse las bromas por la llegada de julio, en el que Julio Iglesias se asoma para inspirar.

PUBLICIDAD

Para no perder la tradición: Julio Iglesias se asoma con una ola de memes (Foto: X / Instagram)

El séptimo mes del año no solo remite al verano o a eventos importantes como la Copa América, sino también memes llenos de humor que invaden las redes y regalan diversión. En un clásico se ha convertido utilizar al cantante español para avisar que el próximo mes está cerca.

Catalogado como el fenómeno viral cada año cuando se acerca el mes de julio, ya empiezan a circular diferentes contenidos en internet. advirtiendo la llegada del séptimo mes del año y el cantante es el protagonista de cada uno de ello

El cantante español de 80 años, es el protagonista que genera risas, pero también hay quienes ya están cansados de lo mismo. Sin embargo, la realidad es que año tras año, el rostro del famoso intérprete se utiliza para una gran variedad de bromas que se viralizan rápidamente.

Para no perder la tradición: Julio Iglesias se asoma con una ola de memes (Foto: X / Instagram)

El propio artista ha confesado que lo bueno de estar en memes es que las nuevas generaciones saben de él, “¿Hay chicos que me conocen por el dedo y no por la música? Tengo que hacer más fotos de esas. No sé quién empezó con eso, pero es una historia simpática. He visto cosas un poco desagradables, que no me gustaron, eso pasa siempre, pero hay cosas muy simpáticas”, dijo en una entrevista para la revista Hola.

¿Cuál es el origen de los memes de Julio?

No existe un dato exacto del origen de esta tradición, lo cierto es que su popularidad no muestra signos de disminuir. A pesar de haberse retirado de los medios de comunicación hace más de ocho años, el cantante ha compartido sus opiniones sobre este fenómeno en varias entrevistas.