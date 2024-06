“La vida me premia”: Pincoya sin glamour abordó su llegada al cine en película de terror

Esta semana se revelaron algunas imágenes de Jennifer Galvarini, mejor conocida como “Pincoya sin glamour”, grabando escenas para la película de terror Kalkutún: Juicio a los brujos en Chiloé. Este nuevo film, dirigido por el reconocido cineasta Jorge Olguín, ha captado la atención no solo por su intrigante trama, sino por la sorprendente incursión de la exparticipante de Gran Hermano Chile en el mundo del cine.

La noticia de su participación ha generado un mar de reacciones, e incluso críticas. Sin embargo, Pincoya no tardó en defender su nuevo rol. En una publicación en su cuenta de Instagram, abordó los comentarios negativos ante su debut: “No necesito enlodar y hablar mal de alguien para salir en portada en algún medio de comunicación”.

Con firmeza, continuó: “Si estoy trabajando en teatro, en comedias, y ahora en cine, no tengo que dañar a nadie para estar en portada”. Galvarini destacó que sus logros son fruto de su propio esfuerzo y agradeció a quienes la apoyan: “Me busco solita mis oportunidades y agradecida de la gente que cree en mi talento”.

Desde su salida de Gran Hermano Chile, Pincoya ha compartido con sus seguidores numerosos logros personales y profesionales. Hace algunos meses dio a conocer que se graduó como manicurista profesional.

Por lo que esta vez no fue la excepción y en una reciente publicación de Chilevisión, fue etiquetada en el anuncio oficial de su participación en Kalkutún: Juicio a los brujos. Ante esta mención, Jennifer reafirmó su positividad y resiliencia: “Lo único que sé es que aunque me deseen lo peor, siempre a mí me irá bien”, añadiendo, “Yo soy feliz y la vida me premia”.

Su debut en el cine marca un hito en su carrera, entrando de la mano de Jorge Olguín, un maestro del cine de terror chileno, conocido por títulos como Ángel negro, Sangre eterna, Caleuche, y Gritos del bosque. La cinta también contará con la participación de destacados actores como Camila Oliva, Bastián Bodenhöfer y Juan Carlos Maldonado.